Локализация производства Nuctech станет частью развития транзитного потенциала Казахстана

Состоялась встреча вице-министра промышленности и строительства Олжаса Сапарбекова с руководством компании Nuctech Казахстан. Во встрече также приняла участие заместитель руководителя Администрации Президента Асел Жанасова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпромышленности

В рамках реализации программы импортозамещения и развития электронной промышленности Республики Казахстан обсуждается локализация производства досмотрового оборудования мирового лидера Nuctech на территории страны.

Проект реализуется в рамках поручений Главы государства по развитию транспортно-логистического и транзитного потенциала страны, модернизации инфраструктуры, а также укреплению позиций Казахстана как конкурентоспособного евразийского хаба.

Ориентировочный запуск производственных мощностей ожидается в конце 2026 года.

Проект предусматривает выпуск современных систем обеспечения безопасности, включая инновационные системы досмотрового оборудования Kylin Ti и XT2100, а также двухпроекционные рентгенотелевизионные установки CX180180D и CX100100D для досмотра багажа и грузов.

Реализация проекта планируется на территории СЭЗ «Парк инновационных технологий» в городе Алматы.

В рамках проекта также предусматривается создание сети сервисных центров и склада запасных частей, что позволит обеспечить бесперебойную эксплуатацию оборудования на территории страны.

Ожидается, что реализация проекта будет способствовать развитию электронной промышленности Казахстана, созданию новых рабочих мест, повышению квалификации отечественных специалистов, а также снижению зависимости от зарубежных поставок и логистики.

Запуск локализованного производства позволит обеспечить Казахстан современным досмотровым оборудованием отечественного производства, обновить системы досмотра исправительных учреждений, железнодорожных вокзалов, аэропортов, государственных учреждений и стратегических объектов, а также организовать полноценное сервисное обслуживание оборудования внутри страны.