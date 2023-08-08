Но иногда общение в местных городских и поселковых группах наглядно демонстрирует, какой большой пласт пользователей Сети страдает правовым нигилизмом, ярым нежеланием анализировать ситуации и сколько народу у нас набирает «очки популярности» на теме «плохой исполнительной власти».

У некоторых таких хайпующих акиматы всегда ничего не делают, а акимы «никак не могут навороваться», причем посты об этом возникают порой буквально из воздуха.

«В нашем городе будут строить Дворец спорта за семь миллиардов тенге!!!» Вот так с тремя восклицательными знаками пишет мужчина с красивым ником и мультяшным героем на аватарке.

«Прекрасно. Хорошая новость. Это же все для нас, для наших детей делается», – комментирую я. «А вы представляете, сколько из этих семи миллиардов они разворуют?» – отвечает человек.

Кто они? Почему обязательно разворуют? Зачем же так пессимис­тично? В регионе порядка сорока соцобъектов сейчас строится, вез­де воровать будут? Но, увы, вслед за этим диванным критиком еще десяток тех, у кого разум только коллективный, пишут: «Конечно, разворуют…»

Мне, как патриоту Казахстана и адекватной гражданке страны, обидно. Помню, как в 90-е годы в нашем регионе многим семьям почти нечего было есть. У самой сын, родившийся в тот период, первый раз пряник попробовал в три года. Ел и не понимал, почему это так вкусно. Сейчас мы живем в сотни раз лучше. И это те самые «вор на воре» стабилизировали соцэкономситуацию?

Удивляют порой посты в местных группах на тему «Куда смотрит акимат?». Иногда это рассказы жителей в Сети о том, что происходит у них в доме, на улице, что их тревожит, есть интересные, конструктивные предложения к исполнительной власти. Радуешься такой гражданской позиции населения, это неравнодушные к городу и области люди. Но порой…

«В нашем переулке в частном секторе за крайним домом свалка мусора! Аким куда смотрит? Уберите!»

Примерно такие посты всплывают в Сети очень часто. Обычно сразу вписываюсь в разговор, начинаю диалог: «Простите, а этот мусор вам аким города сюда завез?» – «Нет, люди выбрасывают куда попало, чтобы контейнеры не покупать, контейнеры же дорогие, да и за вывоз платить надо». – «То есть это ваш мусор?» – «Общий, наверное…» – «А почему его акимат должен убрать?» – «А кто? Аким же должен следить за чистотой в городе!»

Терпеливо объясняю гражданке, которая с этим постом и выступила, что существуют требования по управлению отходами, экологическое законодательство, санитарные нормы проживания, которые все мы должны соблюдать. И если жители переулка устроили у себя под носом стихийную свалку, то им не помогать разгрести ее нужно, а штрафовать каждого, кто внес свой вклад в создание бардака.

«Вы акимат защищаете?» – возмущается леди, как будто сказать хорошо про чиновников – моветон.

«Нет. Объясняю вам, что аким не приедет к вам грести лопатой…» – «Пускай коммунальщиков пришлет.Трудно что ли?..»

Наверное, нетрудно, но это ж детский сад какой-то. Сначала намусорить, потом развести руками, сказать: «Так получилось» и «Папа, прибери…»

Акима и акиматовских сотрудников пользователи соцсетей озадачивают фотографиями разрушаю­щихся детских площадок: «Год назад построили, уже подростки поломали много чего».

А еще заваленных бытовым мусором арыков: «Ужас какой-то, вонь невыносимая!» Сломанных скамеек в парках: «Отремонтируйте уже, сидеть невозможно». И даже так: «Жара ужасная! Куда смотрит акимат?» Тут, конечно, отдел гор­акимата по нагнетанию туч плохо работает или аким сам должен уметь как-то дождик вызывать...