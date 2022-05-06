Курс доллара вырос на 6,65 тенге

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 434,47 тенге, поднявшись на 6,65 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс российского рубля продолжает расти и достиг 6,62 тенге, поднявшись за сутки на 0,14 тенге.

Cредневзвешенный курс китайского юаня понизился еще на 1,21 тенге и составил 64,1 тенге. Объем торгов – 2,4 млн юаней.

Cредневзвешенный курс евро по итогам вчерашних вечерних торгов снизился до 454,73 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437-443 тенге, евро – по 455-463 тенге, российские рубли – по 5,8-6,05 тенге.