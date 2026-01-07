Для участия в общественном проекте, реализуемом при поддержке Сената, свои заявки направили свыше 1 000 человек. По результатам их рассмотрения конкурсной комиссией был отобран 71 участник.

В этом году обучение будет проводиться в период с 17 января по 7 марта. Каждую субботу на протяжении восьми недель для участников выступят известные казахстанские и зарубежные лекторы и тренеры – государственные деятели, эксперты и аналитики в разных сферах.

Темой очередного курса обучения станет «SMART GOVERNANCE: данные, аналитика и искусственный интеллект для эффективного управления». В этой связи при отборе преимущество получили кандидаты, имеющие опыт работы и ученую степень, а также работающие в аналитических структурах, системе госуправления, национальных компаниях, СМИ, неправительственных и международных организациях и обладающие базовыми знаниями в соответствующей сфере. В рамках курса участники освоят прикладные методы сбора и анализа данных. По каждому направлению будут сформированы команды из числа участников под кураторством опытных менторов.

По завершении восьминедельного курса будет издан совместный труд участников и менторов – сборник аналитических материалов. Материалы будут использованы депутатами Парламента, Парламентской комиссии по мониторингу целей и задач в области устойчивого развития, а также профильными государственными органами в качестве рекомендаций.

Основной целью Школы аналитики является усиление аналитических подходов в государственном управлении, социальных и гуманитарных исследованиях, СМИ.

Отметим, проект инициирован Клубом экспертов при Сенате Парламен­та в 2021 году. Инициатива была поддержана Председателем Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым. В 2022–2025 годах проведено четыре потока школы, где обучение прошли около 300 аналитиков из сферы государственной службы, академических и аналитических организаций, СМИ, национальных компаний, а также гражданского сектора.