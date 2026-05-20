Административно-территориальную систему Казахстана приведут в соответствие с новой Конституцией

Парламент принял во втором чтении Конституционный закон «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Документ включает нормы, определяющие виды административно-территориальных единиц – области, районы, города, сёла и другие. Также устанавливаются полномочия государственных органов в данной сфере.

Законом предусматриваются более четкие правовые критерии для рассмотрения вопросов, связанных с административно-территориальными единицами. Данный подход предусматривает принятие решений исключительно на основе показателей социально-экономического развития за определённый период.

Кроме того, исходя из требований цифровизации, закрепляются полномочия по учёту и регистрации административно-территориальных единиц и их границ в информационной системе «Адресный регистр». Закрепление норм административно-территориального устройства на уровне Конституционного закона обеспечивает стабильность и устойчивость территориальной организации Казахстана, а также формирует устойчивую правовую основу для деятельности органов государственного управления.