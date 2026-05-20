Парламент принял конституционный закон «О статусе столицы РК»

Парламент принял во втором чтении Конституционный закон «О статусе столицы Республики Казахстан», направленный на определение статуса столицы, повышение эффективности государственного управления и формирование комфортной и безопасной городской среды для граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Законом предусмотрены особенности местного государственного управления. В их числе – создание условий для выполнения столицей роли политического, административного, культурного и экономического центра республики, повышение её конкурентных возможностей с устойчивым социально-экономическим и инфраструктурным развитием, а также укрепление роли как центра международных отношений. Кроме того, закрепляются полномочия маслихата и акимата столицы.

Маслихат будет устанавливать международные связи с местными представительными органами других государств, согласовывать проекты договоров об отчуждении земельного участка или иного недвижимого имущества для государственных нужд, утверждать градостроительный регламент и схемы градостроительного освоения территории столицы.

В свою очередь, акимат наделяется компетенциями по осуществлению контроля за сроками проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов реконструкции, организации сноса аварийных многоквартирных жилых домов, определению перечня многоквартирных жилых домов, подлежащих ремонту для формирования единого архитектурного облика и соблюдения дизайн-кода столицы, а также по разработке комплексной схемы организации дорожного движения.

Также законом регулируются вопросы территории и пригородной зоны, инфраструктуры столицы и другие направления. При этом лесопарковая зона определяется как территория, выполняющая защитные, экологические и рекреационные функции. Установление и изменение её границ будет осуществляться Правительством по представлению акимата столицы.