Курс на Справедливый Казахстан: новые стратегические инициативы президента

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Маулен Ашимбаев, председатель Сената Парламента РК

Сегодня президент страны Касым Жомарт Кемелевич Токаев обратился с Посланием народу Казахстана, в котором обозначил ключевые приоритеты общенациональной повестки на предстоящий период.

Фото: Сенат

Предложенные главой государства меры являются логическим продолжением курса на построение Справедливого Казахстана, экономическое развитие, повышение благосостояния граждан, укрепление законности и порядка.

Особое внимание в Послании уделено обеспечению макроэкономической стабильности и устойчивому росту. Президент строго подчеркнул важность диверсификации экономики, снижения инфляции и увеличения международных резервов страны. Эти меры создают основу для нового инвестиционного цикла и поддержки бизнеса как драйвера развития.

Для устранения дисбаланса между денежно-кредитной и фискальной политикой глава государства отмечает необходимость активизации банковского сектора в финансирование реальной экономики. На это будет направлен и новый закон о банках, который обеспечит справедливое налогообложение и создаст благоприятные условия для развития финтех-инноваций и цифровых активов в банковской сфере.

Развитие обрабатывающей промышленности – один из ключевых приоритетов политики президента страны. В регионах будут активно развиваться новые точки роста, а для предприятий высокого передела создадут наиболее комфортные условия для работы.

Важное место в Послании занимают вопросы рационального использования водных ресурсов и поддержки агропромышленного комплекса. Кроме того, глава государства акцентирует внимание на развитии дорожно-транспортной инфраструктуры.

Обеспечение надежных и экологически чистых источников энергии, в том числе через развитие атомной энергетики, станет важным этапом для энергетической безопасности Казахстана. Знаковым шагом в этом направлении является Общенациональный референдум по строительству АЭС, который пройдет 6 октября текущего года. Проведение референдума – это реализация концепции «слышащего государства», когда важнейшие государственные решения принимаются с учетом мнения граждан.

Продолжится реализация проекта по строительству школ современного формата, в рамках которого до конца текущего года будет сдано в эксплуатацию более 200 школ. Главой государства также поручено усилить отбор в педагогические вузы, продолжить международное сотрудничество в сфере образования и реформировать систему технического и профессионального обучения.

Большой блок вопросов в Послании посвящен цифровизации. Речь идет, в частности, о цифровизации налогового администрирования, внедрении искусственного интеллекта, создании единой информационной медицинской системы. Цифровизация является одним из важнейших инструментов повышения эффективности экономической и социальной политики.

В Послании охвачены вопросы и экологической безопасности. Предлагается усилить защиту уникальной природной среды Казахстана с активным вовлечением граждан в экологические инициативы.

Все эти меры требуют совершенствования системы подготовки и продвижения кадров. Отдельно отмечена необходимость осуществления кадровых назначений в системе госуправления исключительно на основе профессиональных и моральных качеств кандидатов.

Кроме того, 2025 год объявлен главой государства Годом рабочих профессий. Это является свидетельством особого внимания со стороны государства к продвижению ценностей труда и профессионализма.

В Послании президент страны еще раз подчеркивает твердую приверженность Казахстана миролюбивой и сбалансированной внешней политике, направленной на продвижение национальных интересов, укрепление региональной и глобальной безопасности.

Эти и другие инициативы главы государства демонстрируют твердое стремление к построению справедливого, инклюзивного и устойчивого Казахстана. Для успешной реализации предложенных реформ необходимы скоординированные действие всех ветвей власти, а также общественных институтов. Сенат Парламента, со своей стороны, предпримет все необходимые меры для законодательного обеспечения всех инициатив главы государства.

 

#Сенат #послание

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