Курултай способствует росту правовой культуры

Зарема Шаукенова, член научно-экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте РК, сопредседатель приоритета Женского крыла партии AMANAT «Содействие созданию и функционированию психологической службы», Заслуженный деятель Республики Казахстан поделилась мнением о прошедшем Национальном Курултае в Кызылорде

 

Самым значимым результатом деятельности Национального Курултая является его законопроектная работа. В рамках реализации инициатив Национального Курултая уже принято 26 законов. В настоящее время идет проработка еще 10-ти законопроектов, в том числе законодательныхмер по упорядочиванию деятельности психологов и коучей.

Вопросы психологической поддержки и психического здоровья интегрированы в общую социальную и образовательную политику в Посланиях Главы государства народу Казахстана, начиная с 2023 года. Так в Послании 1 сентября 2023 года Президент дал поручение институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработатьдейственную программу помощи жертвам насилия и буллинга.

Тогда же два года назад по инициативе секретаря партии АMANAT Шолпан Кариновой в Женском крыле партии был создан приоритет «Содействие созданию и функционированию психологической службы».

Депутат Мажилиса Парламента, сопредседатель приоритета Женского крыла партии Айна Мусралимова выступила с депутатским запросом о необходимости выстроить государственную политику в сфере психологической помощи: ввес­ти регулирование, прописать правила работы психологических служб, усилить полномочия государственных органов, определить уполномоченный орган и создать межведомственный совет для координации и контроля в этой области. Была создана Рабочая группа приоритета, в которую вошли практикующие психологи, исследователи и преподаватели ведущих казахстанских вузов с большим опытом работы. 

Эксперты в течение 2024 года активно обсуждали вопрос подготовки психологов и состояние научных школ с профильными кафедрами государственных и частных вузов страны. Изучали международный опыт законодательного регулирования психологической деятельности, работали над видением проекта закона в целом и его отдельными статьями.

20 февраля 2025 года в Мажилисе Парламента Республики Казахстан под председательством председателя Комитета Асхата Аймагамбетова состоялось тематическое заседание Комитета по социально-культурному развитию «Психология как профессия и наука: проблемы и решения».

Депутаты Мажилиса Парламента и представители профессионального сообщества казахстанских психологов пришли к единому мнению, что нужен специальный закон об оказании психологической помощи с четкими стандартами, обязательной сертификацией, национальным реестром специалистов и механизмами контроля.

Все это время данная работа находилась в фокусе внимания Национального Курултая.  На IV заседании Национального курултая 15 марта 2025года Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на данную проблему, заметив, что в нашей стране множество псевдопсихологов и коучей учат людей жизни и зарабатывают на этом. Наши граждане, доверившись им, оказались обманутыми.

Во многих странах мира работа психологов регулируется через сочетание процесса лицензирования, деятельности профессиональных ассоциаций и применения государственных стандартов, что обеспечивает прозрачность и качество услуг.

Существуют четкие требования к образованию и стажировке, обязательная сертификация или регистрация специалистов, единые этические нормы и механизмы контроля за соблюдением профессиональных правил. Это соз­дает понятные правила для специалистов и гарантирует безопасность получателей психологической поддержки. Главный аргумент – защита прав граждан от некомпетентных психологов, а также повышение профессионального уровня специалистов.

Рассмотрение вопроса на Национальном Курултае, поддержка Главы государства в данном вопросе оказали большое содействие последующему этапу работы – законопроект о «Психологической деятельности» летом прошлого года был внесен для согласования в Правительство, прошел все необходимые экспертизы и согласования с госорганами и требуемыми структурами, и на днях был передан в Мажилис Парламента для дальнейшей работы.

Акцент сделан на закреп­лении правового статуса специалистов-психологов, установлении требований к их профессиональной подготовке, переподготовке, подтверждению и повышению квалификации, а также на формах и условиях предоставления психологических услуг, определении прав и обязанностей получателей помощи, основах профессиональной этики и ответственности сторон. Главная задача - прийти к значимому результату для граждан нашей страны.

Своевременный закон «О психологической деятельности в Республике Казахстан» закрепит статус психолога за людьми, получающими данную профессию в высших учебных заведениях, на специализированных факультетах, отделениях кафедрах, в дальнейшем нарабатывающими свой опыт на практике и повышая свою квалификацию.

Неукоснительное следование данному закону будет способствовать формированию высокой правовой культуры в отдельной значимой сфере жизни нашего общества. Закон «О психологической деятельности в Республике Казахстан» - это очень важный и нужный ответ на возникший вызов и станет еще одним бесценным вкладом Национального курултая в развитие общества.

