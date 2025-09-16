Указом Президента Кыргызской Республики от 29 декабря 2023 года № 369 снежный барс официально признан национальным символом страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана

Фото: mnr.gov.kg

В связи с этим Кабинетом министров страны начата работа по подготовке нормативного правового акта, направленного на реализацию положений Указа, определение полномочий государственных органов и создание условий для сохранения популяции снежного барса.

Снежный барс — редкий и уязвимый вид, обитающий в высокогорных районах Кыргызстана. Он является не только частью уникального природного наследия, но и символом национальной идентичности, силы и свободы, широко представленным в культуре, фольклоре и государственной символике страны.

Признание снежного барса национальным символом призвано объединить усилия государственных органов, научных и образовательных учреждений, а также общественных и международных организаций в целях его охраны и популяризации.

Принятие соответствующего постановления Кабинета Министров позволит:

- обеспечить реализацию Указа Президента Кыргызстана;

- усилить меры по защите снежного барса и его среды обитания;

- повысить уровень общественного сознания в вопросах охраны природы;

- использовать образ снежного барса в культурной дипломатии и продвижении положительного имиджа Кыргызстана на международной арене.