Кыргызстан вводит запрет на вывоз сахара

Кабинет министров Кыргызской Республики вводит временный запрет на вывоз (экспорт) сахара-песка и сахара-сырца тростникового с территории страны сроком на шесть месяцев. Соответствующее решение принято на очередном заседании кабмина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kg.

Сообщается, что Постановление разработано в целях исключения возможности массового вывоза сахара с территории КР, обеспечения продовольственной безопасности страны и сдерживания цен на рынке сахара.

Ранее с инициативой запрета выступило Министерство сельского хозяйства.