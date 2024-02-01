Last dance: сыграет ли Роналду против Месси в последний раз?

Запланированный на сегодня товарищеский матч между саудовским «Аль-Насром» и американским «Интер Майами» где должны были сойтись лицом к лицу две главные суперзвезды мирового футбола Криштиану Роналду и Лионель Месси, может быть омрачен травмой португальца, сообщает портал championat.com

Фото: championat.com

Ещё каких-то пару лет назад на матч команд из чемпионата Саудовской Аравии и МЛС никто бы не обратил внимания, однако сейчас это едва ли не главный спарринг зимы. Ведь сегодня в столице королевства, возможно, состоится последняя встреча двух легенд мирового футбола Роналду и Месси.

Однако издание Goal сообщило громкую новость: португалец не сыграет в матче! Причина — мышечное повреждение Роналду. «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста и не собирается выпускать его на поле.

Вчера главный тренер саудовского клуба Луиш Каштру также подтвердил, что Роналду пропустит встречу.

«Роналду находится на заключительной стадии своего восстановления, чтобы присоединиться к команде. В ближайшие несколько дней мы поймём, сможет ли он начать работу в общей группе. Но Криштиану пропустит предстоящую встречу», — уверенно заявил специалист.

На момент публикации материала сегодня пока еще не было официального заявления от «Аль-Насра». Возможно, новости о здоровье Роналду — лишний способ «подогреть» публику? Фанаты надеются, что Криштиану всё же сыграет, а мы увидим last dance против Месси.