Last dance: сыграет ли Роналду против Месси в последний раз?

Спорт, Футбол
101

Запланированный на сегодня товарищеский матч между саудовским «Аль-Насром» и американским «Интер Майами» где должны были сойтись лицом к лицу две главные суперзвезды мирового футбола Криштиану Роналду и Лионель Месси, может быть омрачен травмой португальца, сообщает портал championat.com

Фото: championat.com

Ещё каких-то пару лет назад на матч команд из чемпионата Саудовской Аравии и МЛС никто бы не обратил внимания, однако сейчас это едва ли не главный спарринг зимы. Ведь сегодня в столице королевства, возможно, состоится последняя встреча двух легенд мирового футбола Роналду и Месси.

Однако издание Goal сообщило громкую новость: португалец не сыграет в матче! Причина — мышечное повреждение Роналду. «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста и не собирается выпускать его на поле.

Вчера главный тренер саудовского клуба Луиш Каштру также подтвердил, что Роналду пропустит встречу.

«Роналду находится на заключительной стадии своего восстановления, чтобы присоединиться к команде. В ближайшие несколько дней мы поймём, сможет ли он начать работу в общей группе. Но Криштиану пропустит предстоящую встречу», — уверенно заявил специалист.

На момент публикации материала сегодня пока еще не было официального заявления от «Аль-Насра». Возможно, новости о здоровье Роналду — лишний способ «подогреть» публику? Фанаты надеются, что Криштиану всё же сыграет, а мы увидим last dance против Месси.

#футбол #матч #Саудовская Аравия #Месси #Роналду

Популярное

Все
Путевка в жизнь
Lesson Study вдохновляет учителей
Переводы будут проверять, но не все
Окно в мир будущего
История нашего города
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Охранная грамота
«Нацфонд - детям»: Поступили первые накопления
Балтабек Куандыков: «Эра «легкой» нефти заканчивается»
Его звали Сакен-серi
Мороз и лыжи – день чудесный!
Восьмерых уголовников задержали полицейские совместно с турецкими коллегами
«Цифра» поможет при трудоустройстве
Ради острых ощущений
На струнах души
У каждого своя миссия
Весомый задел конкурентоспособности
Есть что почитать
Дорогой жизни
Пора воспользоваться возможностью
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Религиозных радикалов задержал КНБ
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Вспомнить забытое старое…
Устранение транспортных барьеров обсудили Серик Жумангарин и Алексей Оверчук
Сам себя не оценишь – никто не оценит
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Амир и Асылжан – в четвертьфинале
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

Читайте также

Астанчане могут стать волонтерами на Всемирных играх кочевн…
Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 во Ф…
В UFC появился новый казахстанский боец
Казахстанские керлингисты завершили выступления на Юношеско…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]