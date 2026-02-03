Латиноамериканские фанаты спели песню Димаша Кудайбергена на казахском языке

Звезды,Lifestyle
125
Дана Аменова
специальный корреспондент

Проект объединил поклонников, живущих в разных странах и на разных континентах

Фото: скриншот видео dimashnews.com

Поклонники творчества Димаша Кудайбергена из стран Латинской Америки представили музыкальный проект под названием «Unforgettable Day – Faithful Love, One Voice, One Dear Family». В записи приняли участие Dears из Бразилии, Аргентины, Боливии, Уругвая, Коста-Рики, Мексики, Чили, Эквадора и Сальвадора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com 

Особенностью проекта стало исполнение песни на казахском языке, что отражает устойчивый интерес международной аудитории Димаша к культуре Казахстана. Поклонники по всему миру всё чаще изучают казахский язык и культуру, знакомятся с национальной музыкальной традицией и даже осваивают игру на казахских народных инструментах.

«Проект объединил поклонников, живущих в разных странах и на разных континентах, но связанных общей любовью к музыке артиста. Выбранная композиция символизирует верную любовь — любовь без границ, — и отражает философию международного сообщества Dears, в котором расстояния не имеют значения», — поделились организаторы проекта.

Напомним, 31 января мексиканский фан-клуб Димаша Кудайбергена организовал серию мероприятий ко Дню Dears, отмечающему девятую годовщину фан-сообщества казахстанского артиста. 

 

 

#Димаш Кудайберген #песня #фанаты #Латинская Америка

