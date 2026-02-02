Мексиканские поклонники Димаша провели благотворительные и культурные мероприятия

В этот же день фан-клуб провёл промо-тур по знаковым туристическим локациям Мехико

Фото: Dimashnews.com

31 января мексиканский фан-клуб Димаша Кудайбергена организовал серию мероприятий ко Дню Dears, отмечающему девятую годовщину фан-сообщества казахстанского артиста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

В рамках празднования поклонники Димаша посетили Дом для пожилых людей, где организовали активную и тёплую программу: провели двигательные упражнения, танцевали под песню Tau Ishinde, познакомили старшее поколение с музыкой артиста и обсудили ценность жизненной мудрости.

Пожилым людям также вручили наборы личных принадлежностей от имени Димаша.  После первого прослушивания музыки казахстанского артиста участники встречи рассказали о своих ощущениях и отклике, который вызвало у них творчество всемирно известного певца. 

В этот же день фан-клуб провёл промо-тур по знаковым туристическим локациям Мехико, включая памятник Ангел Независимости, Монумент Революции, музей Сумайя, Дворец изящных искусств и Национальный аудиториум, продвигая творчество Димаша Кудайбергена и отмечая годовщину Dears.

Завершением праздничной программы стало открытие фотовыставки, организованной клубом Unión Dears в метро Поланко. Экспозиция с фотографиями из галереи Dimash News, посвящёнными концертам Димаша в Мексике, будет открыта для посещения до 8 марта.

#культура #мероприятия #Мексика #благотворительность #Димаш #поклонники #Dears

