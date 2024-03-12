Лаура Мерсалимова назначена вице-министром юстиции

Кадровые назначения
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

С марта 2023 года она была управляющим директором - директором департамента законодательства НПП «Атамекен»

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства РК Мерсалимова Лаура Канатовна назначена на должность вице-министра юстиции, временно, на период нахождения в социальном отпуске Мукановой Алмы Кайратовны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz.

Родилась в 1981 году в Караганде. Окончила Казахский гуманитарно-юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начала в 2002 г. ведущим специалистом отдела по делам ЗАГС Министерства юстиции РК.

В 2003-2010 гг. – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, начальник управления МЮ РК.

В 2010-2014 гг. – заместитель директора департамента МЮ РК.

В 2014 г. была директором департамента юридической службы Агентства РК по защите прав потребителей.

2014-2023 гг. – заместитель директора департамента, управляющий директор-директор департамента Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

С марта 2023 г. по настоящее время – управляющий директор-директор департамента законодательства НПП «Атамекен».

#назначение #вице-министр #юстиция #Лаура Мерсалимова

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