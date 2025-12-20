В столице Казахстана состоялась церемония награждения Евразийской премии в области транспорта и логистики «Магистраль Awards 2025», сообщает Kazpravda.kz

Фото: КТЖ

В ходе награждения среди выступающих к победителям обратился и заместитель председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Марат Шакенов, отметив, что событие носит высокий статус и имеет широкую международную географию участников.

Большую часть побед в конкурсе заслуженно одержали представители железнодорожной отрасли. Так, в номинации «Транспорт профи» отмечены менеджер департамента коммерческой работы с грузами АО «НК «Қазақстан темір жолы» Елена Сатыбалдина, заместитель генерального директора по логистике АО «KTZ Express» Айбек Қапар, директор департамента планирования эксплуатационных показателей дирекции магистральной сети Лаззат Мусабекова.

В номинации «Лидер цифровой логистики» высокой наградой отмечена «Платформа «Единое цифровое окно» KTZ Express. В номинации «Мастерство транспортного управления» отмечен заместитель Генерального директора по операционному обеспечению АО «KTZ Express» Қуаныш Жақсыбек, а в номинации «Золотой фонд транспорта» - проект «Ветераны - золотой фонд железнодорожного транспорта» (департамент социальной политики АО «НК «ҚТЖ».

Кроме того, в номинации «Лучший проект года» отмечен проект «Строительство и запуск терминала ZHETYSU (АО «Кедентранссервис») и проект «Туристические поезда «Jibek Joly» и «Keruen Express» (АО «Пассажирские перевозки» совместно с партнерами). Также АО «Кедентранссервис» отмечен в номинации «Стратегический партнёр транспортной отрасли» совместно с Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd (КНР).

За «Лучшие HR-инициативы в транспортном комплексе» отмечен Проект «Социальная аналитика» (Департамент социальной политики АО «НК «ҚТЖ») и Проект «КТЖ новая эра мотивации» (Департамент управления человеческими ресурсами АО «НК «ҚТЖ»); «За развитие транспортной науки» - первый заместитель директора (по операционной деятельности) филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Мангистауское отделение магистральной сети» Ерлан Бурхутов.

За генерацию эффективных транспортных решений награжден департамент технической политики и технический центр АО «НК «ҚТЖ»; За верность отраслевым традициям - руководитель группы департамента интеграции и международного сотрудничества АО «НК «ҚТЖ» Айман Ибраева и ведущий инженер отдела организации перевозок карагандинского отделения ГП АО «НК «ҚТЖ» Рахат Жаруллина.

В номинации «Лучшая молодёжная инициатива на транспорте» отмечены «Программа развития молодых работников «100 молодых лиц ҚТЖ» (департамент социальной политики АО «НК «ҚТЖ»), а также «Школа корпоративного волонтерства» (Департамент социальной политики АО «НК «ҚТЖ») и инженер-технолог АО «НК «ҚТЖ» Жұлдызай Байдүйсен.

В номинации «Почётная династия» награждены династии Бурлиновых, Сайрамбаевых и Левковских АО «НК «ҚТЖ». А в номинации «Лидер экологической ответственности в логистике» заслуженно отмечен проект «Бiрге - таза Қазақстан» (департамент социальной политики АО «НК «ҚТЖ»).