Лауреатами престижной премии стали работники железнодорожной отрасли Казахстана

Логистика
812

В столице Казахстана состоялась церемония награждения Евразийской премии в области транспорта и логистики «Магистраль Awards 2025», сообщает Kazpravda.kz

Фото: КТЖ

В ходе награждения среди выступающих к победителям обратился и заместитель председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Марат Шакенов, отметив, что событие носит высокий статус и имеет широкую международную географию участников.

Большую часть побед в конкурсе заслуженно одержали представители железнодорожной отрасли. Так, в номинации «Транспорт профи» отмечены менеджер департамента коммерческой работы с грузами АО «НК «Қазақстан темір жолы» Елена Сатыбалдина, заместитель генерального директора по логистике АО «KTZ Express» Айбек Қапар, директор департамента планирования эксплуатационных показателей дирекции магистральной сети Лаззат Мусабекова.

В номинации «Лидер цифровой логистики» высокой наградой отмечена «Платформа «Единое цифровое окно» KTZ Express. В номинации «Мастерство транспортного управления» отмечен заместитель Генерального директора по операционному обеспечению АО «KTZ Express» Қуаныш Жақсыбек, а в номинации «Золотой фонд транспорта» - проект «Ветераны - золотой фонд железнодорожного транспорта» (департамент социальной политики АО «НК «ҚТЖ».

Кроме того, в номинации «Лучший проект года» отмечен проект «Строительство и запуск терминала ZHETYSU (АО «Кедентранссервис») и проект «Туристические поезда «Jibek Joly» и «Keruen Express» (АО «Пассажирские перевозки» совместно с партнерами). Также АО «Кедентранссервис» отмечен в номинации «Стратегический партнёр транспортной отрасли» совместно с Xi’an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd (КНР).

За «Лучшие HR-инициативы в транспортном комплексе» отмечен Проект «Социальная аналитика» (Департамент социальной политики АО «НК «ҚТЖ») и Проект «КТЖ новая эра мотивации» (Департамент управления человеческими ресурсами АО «НК «ҚТЖ»); «За развитие транспортной науки» - первый заместитель директора (по операционной деятельности) филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Мангистауское отделение магистральной сети» Ерлан Бурхутов.

За генерацию эффективных транспортных решений награжден департамент технической политики и технический центр АО «НК «ҚТЖ»; За верность отраслевым традициям - руководитель группы департамента интеграции и международного сотрудничества АО «НК «ҚТЖ» Айман Ибраева и ведущий инженер отдела организации перевозок карагандинского отделения ГП АО «НК «ҚТЖ» Рахат Жаруллина.

В номинации «Лучшая молодёжная инициатива на транспорте» отмечены «Программа развития молодых работников «100 молодых лиц ҚТЖ» (департамент социальной политики АО «НК «ҚТЖ»), а также «Школа корпоративного волонтерства» (Департамент социальной политики АО «НК «ҚТЖ») и инженер-технолог АО «НК «ҚТЖ» Жұлдызай Байдүйсен.

В номинации «Почётная династия» награждены династии Бурлиновых, Сайрамбаевых и Левковских АО «НК «ҚТЖ». А в номинации «Лидер экологической ответственности в логистике» заслуженно отмечен проект «Бiрге - таза Қазақстан» (департамент социальной политики АО «НК «ҚТЖ»).

 

#награждение #премия #церемония #ЖД отрасль

Популярное

Все
Научиться управлять теплом
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Лист ожидания – шанс на спасение
Набрал штрафов почти на миллион!
Еще 12 лицензий
Не по-детски опасны
Покорили интеллектуальный олимп
Завершено строительство объектов дополнительного образования
«Я казах от земли...»
Турнир высокого уровня
Защита бизнеса – в приоритете
Высокая миссия
Два донора помогли двенадцати казахстанцам
Отличный результат
Наука и бизнес: эффективный тандем
Кристально чист для высокого напряжения
На пути к благополучию
Путевка в жизнь
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Воспитать защитников
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Руками к надежде
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Город, который благоухает лавандой
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Формировать гражданскую ответственность
Центр академического превосходства
Мы – вместе!
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

Жительница Актау прокладывает курс гигантских танкеров: ист…
Глава КТЖ: Компания увеличила поставки зерна в Азербайджан …
Премьер поручил ускорить развитие транспортно-логистической…
КТЖ усиливает позиции Казахстана как ключевого транзитного …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]