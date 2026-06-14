Скопление фур на границе с Россией разъяснили в КНБ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На пункте пропуска «Косак» в Павлодарской области, расположенном на казахстанско-российской границе, наблюдается скопление грузового транспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.

Увеличение числа автомобилей связано с сезонным ростом перевозок плодоовощной продукции.

Для сокращения времени ожидания пункт пропуска переведен на усиленный режим работы. Также организовано взаимодействие с местными исполнительными органами.

«В настоящее время в пункте пропуска «Косак» на казахстанско-российской границе наблюдается скопление грузовых транспортных средств. Ситуация связана с сезонным увеличением транспортировки плодоовощной продукции. Для минимизации времени ожидания пункт пропуска работает в усиленном режиме, принимаются необходимые меры», — сообщили в КНБ.

В ведомстве напомнили, что в Павлодарской области работают и другие международные пункты пропуска - «Шарбакты» и «Урлютобе». Кроме того, пересечь границу можно через пункты «Жана Жол», «Каракога» и «Кызыл Жар» в Северо-Казахстанской области.

Перевозчикам также рекомендовано пользоваться системой электронной очереди, которая позволяет заранее выбрать дату пересечения границы и проверить наличие свободных мест.

По данным КНБ, средняя пропускная способность пункта «Косак» на выезд составляет около 200–220 грузовых автомобилей в сутки. Водителей просят учитывать текущую ситуацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты.