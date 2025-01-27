Ледовый парк в китайском Харбине привлекает миллионы туристов

Китай,Туризм
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В преддверии праздника Весны (Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю) множество местных жителей и туристов посещают тематический парк «Большой мир льда и снега» в Харбине, административном центре провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай)

Фото: Синьхуа

Он расположен в Харбине - самом крупном городе в холодной северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

 Каждую зиму в этом парке вырастают грандиозные ледяные скульптуры - храмы, замки и даже горки длиной до 500 метров.

Как сообщает «Российская газета», все эти объекты высечены изо льда на реке Сунхуацзян, которая протекает через Харбин. Запасы этого льда можно сохранить даже летом - его покрывают несколькими специальными слоями, препятствующими проникновению теплого воздуха и солнечного света.  

«Если бы мы ждали, пока новый речной лед станет достаточно толстым, чтобы его можно было обрабатывать, то приступили бы к созданию скульптур лишь 6 или 7 декабря. И был бы значительный риск, что наш парк не откроется вовремя», - отметил Сунь Цзэминь, заместитель директора Харбинского тематического парка «Большой мир льда и снега».

Парк обычно открывается в конце декабря или начале января и работает около 60 дней. Прошлой зимой его посетили 2,7 миллиона человек. Есть вероятность, что в этом году этот рекорд будет побит. Площадь тематического парка расширена до миллиона квадратных метров - это примерно 140 футбольных полей.

Туристический бум в Харбине прошлой зимой повысил интерес к ледовым скульптурам - не только в тематическом парке, но и на территории других городских объектов. Этой зимой объемы заказов также выросли. Самые сложные скульптуры были заказаны еще за полгода до наступления зимы.

Самая привлекательная ледяная скульптура среди других выполнена в форме одного из талисманов IX зимних Азиатских игр, которые пройдут в Харбине в феврале 2025 года.

Ранее был опубликован дизайн медалей зимних Азиатских игр 2025 года. 

 

 

#Китай #туризм #Харбин #ледовыйпарк

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