Правила и дату начала легализации иностранных авто утвердили в Казахстане

Правила будут действовать с 23 января до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые, средние автобусы и небольшие грузовые автомобили, в том числе праворульные.

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В Казахстане с 23 января начинается легализация иностранных автомобилей. Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха на брифинге в СЦК рассказал, как будут действовать правила, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Как вы знаете, глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Казахстана. В целях исполнения данного поручения были внесены необходимые законодательные изменения", – сказал спикер.

Он также отметил, что Правительство 11 января текущего года утвердило правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию республики до 1 сентября 2022 года, и освобождения от ответственности физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей, то есть, утильсбора.

"Правила вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования, то есть, учитывая, что они опубликованы сегодня, значит, вступят в силу 23 января 2023 года, и с этого дня мы приступаем к легализации иностранных автомобилей. Указанными правилами установлены конкретные критерии, в каких случаях автомобили подлежат легализации с уплатой ставки сбора в размере 200 тысяч тенге и освобождению от утильсбора", – пояснил он.

По словам замминистра, автомобиль должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года, не находиться в розыске, снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве, пройти в случае необходимости таможенную очистку.

"Правила будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонн), в том числе с правосторонним расположением органов управления", – резюмировал Игорь Лепеха.



