Постановка посвящена 100-летию отважной и знаменитой девушки-снайпера, Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, а также 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Режиссером спектакля выступила отличник культуры Республики Казахстан Марина Просалович, а сценографом – Владимир Сизинцев.

Автор пьесы, художественный руководитель Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького Игорь Седин приехал из Астаны специально на премьеру. Таразской публике его имя давно известно: зрителям Игорь Седин знаком как режиссер фантасмагории по мотивам Николая Гоголя «Панночка» и комедии Алехандро Касоны «Дикарь». Так что ценители сценического искусства с большим удовольствием встретились с создателем произведений, чтобы поговорить и задать ему интересующие их вопросы.

В ходе беседы автор отметил, что при написании пьесы «Алия – девушка казахской степи» стремился объединить архивные документы и личные воспоминания очевидцев, чтобы зритель ощутил атмосферу военной эпохи и внутренний мир девушки, оставившей свой глубокий след в летописи страны. История жизни Алии Молдагуловой представлена через ее собственное восприятие: воспоминания о детстве, дороге на фронт, суровом военном быте и ежедневных страшных испытаниях. Зритель видит сослуживцев глазами степной девушки как верных товарищей, боевых братьев и сестер, разделивших с ней тяжесть и горечь войны.

Пьеса бережно следует фактам биографии героини, не искажая исторической правды, и в то же время стремится передать ее внутренний мир, силу духа и ту атмосферу, в которой формировалась ее личность.

– Эта история не только о подвиге, но и о становлении молодой девушки, выбравшей путь мужества и самопожертвования ради Родины. Спектакль – дань памяти и уважения, попытка сохранить образ Алии Молдагуловой и передать его новым поколениям в его подлинности и человеческой глубине, – сказал Игорь Седин.

Роль Алии доверили молодой актрисе Аяжан Несипбаевой, похожей на свою героиню внешне и близкой по складу характера. С ее появлением на сцене оживают страницы биографии девушки: обучение в школе женщин-снайперов под Москвой, напряженные тренировки, фронтовые будни и тяжелые бои. Коллеги по труппе создают яркие характеры ее командиров, наставников и боевых подруг. Особое впечатление производит образ акына Жамбыла Жабаева в исполнении Самата Махамбетова, символизирующий духовную связь героини с родной землей.

Другие роли исполнили артисты театра Ирина Энеева, Мария Володарец, Ксения Майнашева, Надежда Новикова, Бекназар Избасаров, Тимур Романюк, Иван Иванов.

– «Алия – дочь казахской степи» – не просто театральная премьера, это живая память, трепетное прикосновение к истории и благодарность поколению героев. Постановка обращена прежде всего к молодежи, чтобы в очередной раз показать зрителям ценность мужества, преданности и любви к Родине. Речь идет об истинном патриотизме, который проявила дочь степей Алия Молдагулова, – отметила исполняющая обязанности директора областного русского драмтеатра Валерия Сон.

Она напомнила аудитории, что в далеком детстве девушка-снайпер жила в Аулие-Ате (нынешний Тараз), училась в школе № 11, рядом с которой сегодня разбит сквер и установлен памятник. Премьерный показ собрал старшеклассников из этой самой школы, а также городской гимназии № 24. Видно было, что спектакль произвел на ребят сильное впечатление: они горячо аплодировали актерам и делились эмоциями после просмотра.