Большой балет на короткой дистанции

Статьи,Театр
Людмила Макаренко
старший корреспондент отдела политики

Балет в Казахстане рано или поздно перестанет быть искусством исключительно для узкого круга ценителей. Даже если эта сентенция не является официальной миссией театра «Астана Балет», то, нет сомнений, коллектив настойчиво разрушает стереотип такой элитарности. И делает это одним только языком современной хореографии – понятным и эмоционально близким каждому, кто умеет чувствовать.

фото Асхата Нурекина

Майские гастроли театра в Алматы могли стать еще одним подтверждением этого стремления. Столичная труппа привезла авангардные премьеры, можно сказать, в колыбель отечественного классического балета, особо не опасаясь, что зритель их не примет.

– Гастроли в Алматы – для нас всегда большое событие. Знаем, что алматинский зритель с интересом относится к нашим работам, и стараемся привезти все новое из своего репертуара, – отметил художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

В этот раз в южном мегаполисе были показаны два спектакля, ранее не представленные алматинской публике, – балет «Два ковра» по мотивам азербайджанской легенды о ширванском ковре и масштабный балет-кантата Carmina Burana – лауреат конкурса «Лучшая постановка 2025 года». Работы, которые трудно поставить в один ряд, но лучшим образом демонстрирующие, как сегодня выглядит современный казах­станский балет.

Гастрольную программу открыл двухактный спектакль «Два ковра» – предание о большой любви, которая неподвластна времени, разлукам и испытаниям и где тканный вручную ковер пре­вращается в аллегорию верности, памяти и единственную связующую человеческие судьбы нить.

Автор либретто Валерий Копейкин решил, что написанная им мелодрама – история не столько о главном герое, который был с детства влюблен, получил ранение на войне и потерял память, сколько о двух девушках: одна из которых не смиряется с потерей возлюбленного, а другая возвращает любимого той, что давно завладела его сердцем. «Сознательно отдать свою любовь – более драматичной ситуации для женщины быть не может», – уверен автор.

«Два ковра» создавались в астанинском театре с чистого листа. Сюжет, музыка, хореография – оригинальные авторские версии, и поэтому спектакль не имеет аналогов в других постановках.

Дирижер Алан Бурибаев, руководивший оркестром на прокате «Двух ковров» в Алматы, отзывается о музыкальной партитуре, написанной композитором Арсением Смирновым специально для спектакля, как о явлении трендовом и стильном.

– Это современная музыка с множеством интересных элементов: здесь и стилизация классики, и композиторские новации, такие как алеаторика, которая дает свободу интерпретации исполнителям, и тональные приемы. А вообще работать, когда у тебя за спиной композитор, – особое удовольствие. Всегда можно договориться и что-то поменять, подстроить именно под наших музыкантов, – говорит дирижер.

Задачей для хореографа Александра Могилева стояло создание на фабуле в общем-то житейской и не такой уж незаурядной эпического пластического полотна, где национальные мотивы сочетаются с современной сценической эстетикой, а исторические сюжеты замыкаются на лирическом движении сценария. Именно такие многослойность и метафоричность оставляют зрителя под глубоким впечатлением и дают повод для художественных и даже диалектических дискуссий.

Балет-кантата Carmina Burana уже успел наделать много шума, а для коллектива стал интригующим экспериментом, о котором, правда, давно мечтало руководство. Реализовать планы удалось в прошлом году благодаря коллаборации с Камерным хором и оперными солистами – Адилем Султаном, Талгатом Аллабириновым и Фирузой Рахметовой. Без этого мощного усиления новый театральный проект не получил бы масштаба настоящего музыкально-танцевально-драматического действия.

Грандиозная музыка Карла Орфа появилась на свет 90 лет назад, но ее магический шарм заставляет все новых постановщиков и исполнителей обращаться к произведению, основанному на поэзии европейского средневековья. Любопытно и то, что приступающие к работе над Carmina Burana авторы всякий раз пытаются найти новый и неординарный подход к изложению сочинения немецкого классика. И благо, монументальное синтетическое произведение вполне это позволяет. Именно так, через 20 лет после премьеры кантаты – произведения для совместного исполнения хором, симфоническим оркестром и солистами – появилась и ее первая балетная интерпретация.

Оригинальной вышла сценическая трактовка и у театра «Астана Балет». Режиссеры сразу отказались от самых популярных штампов, утвердившихся в балетных спектаклях, например, колеса Фортуны – символа непостоянства судьбы и изменчивости удачи, речь о котором заходит в прологе и эпилоге знаменитым демоническим хором «О, Фортуна...».

Традиционному прочтению кантаты Орфа, собравшей двадцать пять не связанных между собой стихов поэтов-вагантов, хореографы Мукарам Авахри и Тимур Загидуллин следовали, пожалуй, только в ее философском аспекте. Спектакль рассказывает все о том же мире, которым правят Творец и Разрушитель, в котором борются любовь и искушение и где под напором соблазнов и испытаний сохраняют чистоту чувств две души – Он и Она. В остальном в постановке почти нет привычной прямолинейности повествования: сюжетная линия, зыбкая и свободная, раскрывается через пластику, музыкальный ритм и образы героев – выразительно контрастные и иносказательные.

Разнообразный хореографичес­кий язык балета, соединивший неоклассику, контемпорари, пластическую импровизацию, настолько же усложнил и его драматургию – спектакль одновременно напоминает философскую прит­чу, средневековую мистерию и современный перформанс.

Первый подход к крупному формату, когда на сцене одно­временно объединились балет, хор, симфонический оркестр и оперные исполнители, оказался сложным для всех участников проекта. Главный дирижер театра «Астана Балет» Арман Уразгалиев признался, что из оркестровой ямы ему бывает сложно управлять солистами и хоровым коллективом, который расположен в глубине сцены и его периодически перекрывают танцоры.

– Но мы путем репетиций, большой работы и профессио­нализма хора и балета, с артистами и оркестром все-таки справились, – делится дирижер.

Живое музыкальное сопровож­дение, сводный хор из более чем 60 участников, совладавший с древними языками и особым ритмом кантаты, блистательное исполнение сложных вокальных партий – все сразу оказало сильное эмоциональное воздействие на публику, восторженно принявшую новую экспериментальную работу труппы.

В ближайшее время «Астана Балет» представит свой новый спектакль на фестивале в российском Сочи, готовятся артисты к гастролям в Актау и Атырау. В этом году в проектах коллектива сразу несколько премьер, среди них – балеты «Бая­дерка», «Қыз Жібек» и современный проект Bolero X. А Виталий Копейкин сообщил, что в сотрудничестве с творчес­кой группой Mosaic Del Arte будет создан новый, третий по счету, неоклассический балетный спектакль, но на этот раз «мужской» и комедийный.

#театр #гастроли #балет #Астана Балет

Популярное

Все
Самый эффективный способ – живое общение
Самое лучшее детство
Всю жизнь жила надеждой
Волчий водопад: легенда, рожденная в ущелье
На скамейке
Знали деды, знаем и мы
Наука откроет путь
Приоритеты евразийской интеграции
Каменная летопись степи
Счастливы вместе
Совместная борьба с контрафактом
Западные ворота страны
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Как сделать бизнес экологичным?
На огороде «цифра» помогает
Роль социального предпринимательства
«ШеберFEST» собрал в Атырау мастеров декоративно-прикладного искусства
Архитектура духа
Героический путь Зияды Досбергеновой
Для предупреждения коррупционных рисков
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Интриги Первой лиги
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Производство отечественных товаров набирает обороты
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения

Читайте также

Для предупреждения коррупционных рисков
Героический путь Зияды Досбергеновой
Архитектура духа
«ШеберFEST» собрал в Атырау мастеров декоративно-прикладног…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]