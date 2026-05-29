Большой балет на короткой дистанции

Майские гастроли театра в Алматы могли стать еще одним подтверждением этого стремления. Столичная труппа привезла авангардные премьеры, можно сказать, в колыбель отечественного классического балета, особо не опасаясь, что зритель их не примет.

– Гастроли в Алматы – для нас всегда большое событие. Знаем, что алматинский зритель с интересом относится к нашим работам, и стараемся привезти все новое из своего репертуара, – отметил художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

В этот раз в южном мегаполисе были показаны два спектакля, ранее не представленные алматинской публике, – балет «Два ковра» по мотивам азербайджанской легенды о ширванском ковре и масштабный балет-кантата Carmina Burana – лауреат конкурса «Лучшая постановка 2025 года». Работы, которые трудно поставить в один ряд, но лучшим образом демонстрирующие, как сегодня выглядит современный казах­станский балет.

Гастрольную программу открыл двухактный спектакль «Два ковра» – предание о большой любви, которая неподвластна времени, разлукам и испытаниям и где тканный вручную ковер пре­вращается в аллегорию верности, памяти и единственную связующую человеческие судьбы нить.

Автор либретто Валерий Копейкин решил, что написанная им мелодрама – история не столько о главном герое, который был с детства влюблен, получил ранение на войне и потерял память, сколько о двух девушках: одна из которых не смиряется с потерей возлюбленного, а другая возвращает любимого той, что давно завладела его сердцем. «Сознательно отдать свою любовь – более драматичной ситуации для женщины быть не может», – уверен автор.

«Два ковра» создавались в астанинском театре с чистого листа. Сюжет, музыка, хореография – оригинальные авторские версии, и поэтому спектакль не имеет аналогов в других постановках.

Дирижер Алан Бурибаев, руководивший оркестром на прокате «Двух ковров» в Алматы, отзывается о музыкальной партитуре, написанной композитором Арсением Смирновым специально для спектакля, как о явлении трендовом и стильном.

– Это современная музыка с множеством интересных элементов: здесь и стилизация классики, и композиторские новации, такие как алеаторика, которая дает свободу интерпретации исполнителям, и тональные приемы. А вообще работать, когда у тебя за спиной композитор, – особое удовольствие. Всегда можно договориться и что-то поменять, подстроить именно под наших музыкантов, – говорит дирижер.

Задачей для хореографа Александра Могилева стояло создание на фабуле в общем-то житейской и не такой уж незаурядной эпического пластического полотна, где национальные мотивы сочетаются с современной сценической эстетикой, а исторические сюжеты замыкаются на лирическом движении сценария. Именно такие многослойность и метафоричность оставляют зрителя под глубоким впечатлением и дают повод для художественных и даже диалектических дискуссий.

Балет-кантата Carmina Burana уже успел наделать много шума, а для коллектива стал интригующим экспериментом, о котором, правда, давно мечтало руководство. Реализовать планы удалось в прошлом году благодаря коллаборации с Камерным хором и оперными солистами – Адилем Султаном, Талгатом Аллабириновым и Фирузой Рахметовой. Без этого мощного усиления новый театральный проект не получил бы масштаба настоящего музыкально-танцевально-драматического действия.

Грандиозная музыка Карла Орфа появилась на свет 90 лет назад, но ее магический шарм заставляет все новых постановщиков и исполнителей обращаться к произведению, основанному на поэзии европейского средневековья. Любопытно и то, что приступающие к работе над Carmina Burana авторы всякий раз пытаются найти новый и неординарный подход к изложению сочинения немецкого классика. И благо, монументальное синтетическое произведение вполне это позволяет. Именно так, через 20 лет после премьеры кантаты – произведения для совместного исполнения хором, симфоническим оркестром и солистами – появилась и ее первая балетная интерпретация.

Оригинальной вышла сценическая трактовка и у театра «Астана Балет». Режиссеры сразу отказались от самых популярных штампов, утвердившихся в балетных спектаклях, например, колеса Фортуны – символа непостоянства судьбы и изменчивости удачи, речь о котором заходит в прологе и эпилоге знаменитым демоническим хором «О, Фортуна...».

Традиционному прочтению кантаты Орфа, собравшей двадцать пять не связанных между собой стихов поэтов-вагантов, хореографы Мукарам Авахри и Тимур Загидуллин следовали, пожалуй, только в ее философском аспекте. Спектакль рассказывает все о том же мире, которым правят Творец и Разрушитель, в котором борются любовь и искушение и где под напором соблазнов и испытаний сохраняют чистоту чувств две души – Он и Она. В остальном в постановке почти нет привычной прямолинейности повествования: сюжетная линия, зыбкая и свободная, раскрывается через пластику, музыкальный ритм и образы героев – выразительно контрастные и иносказательные.

Разнообразный хореографичес­кий язык балета, соединивший неоклассику, контемпорари, пластическую импровизацию, настолько же усложнил и его драматургию – спектакль одновременно напоминает философскую прит­чу, средневековую мистерию и современный перформанс.

Первый подход к крупному формату, когда на сцене одно­временно объединились балет, хор, симфонический оркестр и оперные исполнители, оказался сложным для всех участников проекта. Главный дирижер театра «Астана Балет» Арман Уразгалиев признался, что из оркестровой ямы ему бывает сложно управлять солистами и хоровым коллективом, который расположен в глубине сцены и его периодически перекрывают танцоры.

– Но мы путем репетиций, большой работы и профессио­нализма хора и балета, с артистами и оркестром все-таки справились, – делится дирижер.

Живое музыкальное сопровож­дение, сводный хор из более чем 60 участников, совладавший с древними языками и особым ритмом кантаты, блистательное исполнение сложных вокальных партий – все сразу оказало сильное эмоциональное воздействие на публику, восторженно принявшую новую экспериментальную работу труппы.

В ближайшее время «Астана Балет» представит свой новый спектакль на фестивале в российском Сочи, готовятся артисты к гастролям в Актау и Атырау. В этом году в проектах коллектива сразу несколько премьер, среди них – балеты «Бая­дерка», «Қыз Жібек» и современный проект Bolero X. А Виталий Копейкин сообщил, что в сотрудничестве с творчес­кой группой Mosaic Del Arte будет создан новый, третий по счету, неоклассический балетный спектакль, но на этот раз «мужской» и комедийный.