Три счастливых дня

По словам его директора заслуженного деятеля РК Игоря Вербицкого, в репертуаре театра более 45 спектаклей: национальная, зарубежная и русская классика, пьесы современных драматургов. Первой на суд кокшетауской публики труппа из Шымкента представила драму Михаила Лермонтова «Маскарад» в прочтении молодого российского режиссера – выпускника ГИТИСа Ильяса Гарифанова.

Думается, нет нужды пересказывать сюжет спектакля. Трактовкой образов, продуманными мизансценами актеры подчеркнули драматизм и психологическую глубину произведения. Особенно ярко это проявлялось в сценах ревности, внутренних страданиях и надломе Арбенина. Все актеры сумели с предельной ясностью передать настроение драмы, сделав эту печальную историю эмоционально насыщенной. Понятен был и основной конфликт: из-за подозрительности, сокрушительной силы ревности и давления общества герой разрушает собственное счастье. Кстати, все действо разворачивается перед состарившимся Арбениным. Он, вспоминая, наблюдает за разворачивающейся трагедией от начала до конца со стороны, не в силах ничего изменить…

Еще два вечера кокшетау­ские театралы с удовольствием следили за перипетиями героев комедий Авксентия Цагарели «Ханума» и Кена Людвига «Примадонны». Не забыли гости и о юных зрителях, порадовав их сказками «Жила-была Сыроежка» и «Винни-Пух и все, все».

Все три дня кокшетаусцы благодарили артистов долгими аплодисментами. И такой теплый прием стал лучшей наградой для труппы, чувствовавшей искренний и живой отклик зала.

Как отметил Игорь Вербицкий, это уже второй приезд их театра в Кокшетау. И тогда, и сейчас был аншлаг, что, конечно же, не может не радовать. А гастроли для актеров – это всегда свежий творческий импульс, возможность увидеть новую аудиторию, обогатиться опытом и щедро делиться лучшими постановками с публикой из других городов и стран.