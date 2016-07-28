Общество
Легендарное "золото Колчака" может быть спрятано в Казахстане
Маршрут "Золото Колчака" будет проходить через Айыртауский район (СКО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.

"Идею разработать такой маршрут нам подсказали многочисленные кладоискатели, которых полно как среди местного населения, так и приезжих, в том числе и из России", – сообщил агентству автор проекта "Этноаул", любитель истории и предприниматель Роман Гостренко.

По его словам, практически в каждом селе Айыртауского района Северо-Казахстанской области есть собственная легенда о том, где спрятан золотой запас Российской империи, попавший в руки белому адмиралу.

"Колчаковская армия, отступавшая под натиском красных, находилась в Петропавловске до конца октября 1919 года. И в это время с непонятной целью Колчак поехал вглубь степей, в поселок Айыртау. И это исторический факт, о котором рассказывал сам адмирал на допросах. А легенда гласит, что поездка была вызвана необходимостью спрятать часть золотого запаса в укромном месте, но не очень далеко от Петропавловска, откуда Колчак якобы надеялся начать контрнаступление", – сказал Гостренко.

По его словам, многие жители села Айыртау и села Лобаново называют приметы, по которым надо искать клад, а одну местную сопку в народе даже прозвали Колчаковкой.

"Определенная основа для таких легенд есть. Я сам лично разговаривал с местным населением, и люди вспоминали рассказы старожилов, своих отцов и дедов, которые были свидетелями того, как колчаковцы везли какие-то тяжелые ящики. Возможно, их зарыли где-то в труднодоступных, поросшим лесом сопках", – считает автор проекта.

Гостренко добавил, что он и его сподвижники решили "как-то упорядочить эту когорту любителей приключений с металлоискателями в руках и предложить им маршрут "Золото Колчака", чтобы они смогли поучаствовать в поиске клада".

По его словам, в ближайшее время он планирует встретиться с инвесторами из Астаны, чтобы решить финансовые вопросы по организации туристического маршрута.

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