Легендарный фильм «Қыз-Жібек» вернулся на большие экраны

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«Қыз-Жібек» - жемчужина казахского фольклора и кинематографа. Экранизация исторической картины впервые состоялась в 1972 году на киностудии «Казахфильм». И полвека спустя фильм казахского режиссера Султан-Ахмета Ходжикова, вновь вернулся на большие экраны.

На показе присутствовали заслуженные актеры РК, сыгравшие главные роли Меруерт Утекешева и Асанали Ашимов, представители кино и театра.

По словам актрисы Меруерт Утекешевой, «Қыз-Жібек» должен посмотреть каждый, поскольку в создании легендарного фильма участвовали деятели культуры, чьи имена оставили неизгладимый след в истории казахстанского искусства.

«Отрадно, что через столько лет фильм «Қыз-Жібек» можно будет увидеть в кинотеатрах. В свое время кинокартина покорила многие сердца, и думаю, что нынешнее поколение оценит ее по достоинству», - сказала она.

Все вырученные с проката средства будут направлены пострадавшим от паводков.

«Мы хотели не только привлечь интерес молодого поколения к казахстанскому искусству, но и внести свой вклад в общее дело. По этой причине, все полученные средства от кинопоказа, будут направлены на благотворительность», - сказал президент Национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова Азамат Сатыбалды, отметив, что «Қыз-Жібек» является частью культурного наследия казахского народа и по сей день продолжает вдохновлять зрителей своей историей.

Фильм можно будет посмотреть в течение пяти дней во всех кинотеатрах Kinopark Theatres по Казахстану.