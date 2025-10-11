Аким ВКО Нурымбет Сактаганов встретился с известным казахстанским тренером, заслуженным деятелем спорта Вахидом Масудовым и поздравил его с днём рождения, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ВКО

«Вы являетесь олицетворением целой эпохи отечественного футбола и остаётесь примером профессионализма, энергии и преданности спорту», - отметил аким области.

Вахид Масудов - мастер спорта СССР, Заслуженный тренер РК, а в 1980-е годы был одним из ярких лидеров алматинского клуба «Кайрат».

После завершения карьеры он успешно работал главным тренером ведущих казахстанских клубов: «Кайрат», «Атырау», «Тараз», «Шахтёр», «Ордабасы», «Мақтаарал», а также возглавлял Национальную сборную Казахстана.

Сегодня Вахид Масудов продолжает развивать футбол, являясь главным тренером ФК «Алтай» (г. Усть-Каменогорск).

Аким Восточно-Казахстанской области пожелал имениннику крепкого здоровья, вручил памятный подарок, а главный тренер «Алтая» пообещал в скором будущем вывести команду в лидеры страны.