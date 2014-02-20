«Лекарства»... с книжной полки

Проект этот начался и продолжает жить исключительно на общественных началах.

Более 800 книг – таков фонд библиотеки на сегодня. Здесь собраны лучшие образцы мирового литературного нас­ледия, произведения казахских, русских, западных классиков, иллюстрированные альбомы и энциклопедии. Все эти сокровища подарены клинике как самими врачами, так и благодарными посетителями, которые прониклись благородной идеей создания уголка, излечивающего душу в стенах учреждения, врачующего тело. Часть своей личной библиотеки передал кардиоцентру и председатель правления ННКЦ Юрий Пя, всячески поддерживающий начинание.

Книжные полки в цент­ральном холле столичного кардиоцентра появились всего около месяца назад и сразу приобрели огромную популярность. Как рассказывает начальник отдела маркетинга и развития бизнеса ННКЦ Асель Мажибаева, среди пациентов наметились «запойные» читатели, которые с удовольствием берут книги к себе в палату и «проглатывают» по паре произведений в день! Провести свободную минуту за чтением приходят и врачи. Идея оказалась исключительно востребованной, о чем свидетельствует тот факт, что уже начинают поступать предложения по расширению библиотеки на другие этажи и корпуса, появился спрос на книги на английском языке.

Юлия МАГЕР,

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Астана