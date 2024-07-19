Лесной пожар в Измире угрожает населенным пунктам

К тушению привлечены самолеты и вертолеты
Лесной пожар, вспыхнувший в турецком Измире, под воздействием ветра добрался до населенных пунктов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
Возгорания в лесной местности в районах Газиэмир и Буджа провинции Измир возникли во второй половине дня в четверг. В работе международного аэропорта возникли сбои, сообщает телеканал A Haber.
«Продолжается тушение лесного пожара между районами Газиэмир и Буджа в Измире. Семь самолетов, 16 вертолетов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды, четыре бульдозера, четыре наземные команды и множество пожарных Главного управления лесного хозяйства были направлены на ликвидацию пожара, вспыхнувшего в лесном массиве в районе Зафер», - сообщает телеканал.
Отмечается, что с наступлением темноты в районе пожара начали работать два вертолета ночного видения.
«Пламя, поднимающееся на несколько метров, продолжает распространяться под воздействием ветра. Пламя добралось и до населенных пунктов», - уточнил телеканал.