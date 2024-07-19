Лесной пожар в Измире угрожает населенным пунктам

К тушению привлечены самолеты и вертолеты

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Лесной пожар, вспыхнувший в турецком Измире, под воздействием ветра добрался до населенных пунктов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Возгорания в лесной местности в районах Газиэмир и Буджа провинции Измир возникли во второй половине дня в четверг. В работе международного аэропорта возникли сбои, сообщает телеканал A Haber.

«Продолжается тушение лесного пожара между районами Газиэмир и Буджа в Измире. Семь самолетов, 16 вертолетов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды, четыре бульдозера, четыре наземные команды и множество пожарных Главного управления лесного хозяйства были направлены на ликвидацию пожара, вспыхнувшего в лесном массиве в районе Зафер», - сообщает телеканал.

Отмечается, что с наступлением темноты в районе пожара начали работать два вертолета ночного видения.