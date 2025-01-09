Летевший из Алматы в Анталью самолет экстренно посадили в Актау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В авиакомпании Air Astana сообщили, что 8 января самолет Airbus A321, выполнявший рейс КС915 по направлению Алматы - Анталья, вылетел из аэропорта в 08:35 по местному времени, передает Kazpravda.kz

«По технической причине самолет осуществил посадку в аэропорту г. Актау, выполненную в штатном режиме. Рейс перенесен на 9 января в 09:20 в связи с необходимостью доставки запасной части из Алматы», - говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что пассажирам предоставлено питание и проживание в гостинице.

Аналогичные меры принимаются и в отношении пассажиров в Анталье, добавили в пресс-службе.