Летевший из Алматы в Анталью самолет экстренно посадили в Актау
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Причиной посадки стала неисправность предохранительного клапана топливной системы центрального бака
В авиакомпании Air Astana сообщили, что 8 января самолет Airbus A321, выполнявший рейс КС915 по направлению Алматы - Анталья, вылетел из аэропорта в 08:35 по местному времени, передает Kazpravda.kz
«По технической причине самолет осуществил посадку в аэропорту г. Актау, выполненную в штатном режиме. Рейс перенесен на 9 января в 09:20 в связи с необходимостью доставки запасной части из Алматы», - говорится в сообщении.
В авиакомпании отметили, что пассажирам предоставлено питание и проживание в гостинице.
Аналогичные меры принимаются и в отношении пассажиров в Анталье, добавили в пресс-службе.