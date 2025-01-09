Летевший из Алматы в Анталью самолет экстренно посадили в Актау

Происшествия,Авиация
78
Венера Баталова
корреспондент

Причиной посадки стала неисправность предохранительного клапана топливной системы центрального бака

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В авиакомпании Air Astana сообщили, что 8 января самолет Airbus A321, выполнявший рейс КС915 по направлению Алматы - Анталья, вылетел из аэропорта в 08:35 по местному времени, передает Kazpravda.kz

«По технической причине самолет осуществил посадку в аэропорту г. Актау, выполненную в штатном режиме. Рейс перенесен на 9 января в 09:20 в связи с необходимостью доставки запасной части из Алматы», - говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что пассажирам предоставлено питание и проживание в гостинице.

Аналогичные меры принимаются и в отношении пассажиров в Анталье, добавили в пресс-службе.

#самолет #Air Astana #посадка #Анталья

Популярное

Все
Извлечь металлы, переработать шлаки
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Дорогу молодым!
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Сбалансированный подход
Всеобъемлющее выступление
Последовательность и верность традициям
В Малибу горят дома звезд Голливуда
Самый умный нашелся!
Найти работу по душе
Миллион за VIP-номер
Библиотека как центр притяжения
В Шымкенте проходят «Рождественские встречи-2025»
Началась рекультивация полигона
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
63 села отказались от алкоголя
Наука должна служить во благо общества
Свалки под окнами
В полтора раза вырос экспорт зерна
Есть девять комфортных школ!
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории
Токаев подписал закон о противодействии незаконному обороту наркотических средств
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Посредственной назвал президент работу руководителей-экономистов
Президент направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе правительства
На вопрос о планах возглавить ООН ответил Касым-Жомарт Токаев
Какие реформы и нововведения планирует Минздрав в 2025 году
Премьер посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО
Информацию о переходе Казахстана к парламентской системе власти прокомментировал Токаев
Ашимбаев: Интервью еще раз демонстрирует приверженность президента принципам открытости
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?

Читайте также

Закиева прокомментировала видео религиозного обряда с ребён…
Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе может превысить $50 млрд –…
Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в …
В Малибу горят дома звезд Голливуда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]