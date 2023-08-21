Летний отдых на грани

По данным проверок, практически во всех не соблюдаются нормы пожарной безопасности – нет огнетушителей и гидрантов, а эвакуационные выходы заблокированы. Также во многих оздоровительных учреждениях нарушены нормы ежедневного рациона питания детей, в один из них закупали продукты без сертификатов безопасности, а в некоторых организациях хранили просроченные лекарства. В лагере города Текели установлен медработник, состоящий на учете с диагнозом «параноидная шизофрения».

Кроме того, не соответствуют требованиям технических норм и безопасности условия проживания в лагерях. Корпуса и вспомогательные помещения большинства из них изношены и требуют капитального ремонта. В одном из учреждений Алакольского района полностью отсутствуют оздоровительно-игровые комплексы.

По всем выявленным нарушениям будут приняты меры надзора, прокурорская проверка продолжается, уточняют в ведомстве.