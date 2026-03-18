Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, законопроект разработан в соответствии с Планом законопроектных работ Правительства на 2025 год.

Разработка законопроекта осуществлена на основе Концепции развития государственной службы на 2024–2029 годы и во исполнение поручений Главы государства, направленных на дальнейшее совершенствование системы государственной службы. Одной из ключевых задач законопроекта является переход к модели государственной службы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности, обеспечение профессионализации государственного аппарата, а также цифровизации HR-процессов.

Определены требования, предъявляемые к государственным служащим и их должностным обязанностям. Среди них – казахстанский патриотизм, профессионализм, открытость, этичность и безупречная репутация, а также нетерпимость к правонарушениям и конфликту интересов.

Проектом закона предусматривается установление норм, закрепляющих клиентоориентированную модель поведения государственных служащих, направленную на обеспечение качества и доступности предоставляемых государством услуг, а также создание условий для эффективного взаимодействия с гражданами.

Законопроектом предусмотрен ряд мер, направленных на повышение привлекательности государственной службы, а также привлечение и удержание квалифицированных кадров, в том числе введение механизма горизонтального карьерного продвижения в рамках одной должности, синхронизированного с системой оплаты труда.

В рамках одной административной государственной должности корпуса «Б» будут установлены должностные уровни, соответственно для каждого уровня будет устанавливаться размер должностного оклада. Пилотный проект вводится на 2 года в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы, в министерствах юстиции и национальной экономики, в акиматах города Астаны и Атырауской области.

Устанавливается механизм индексации заработных плат государственных служащих не реже одного раза в три года в порядке, определяемом правительством. Также предусмотрено предоставление в случае перемещения по службе из одного населенного пункта в другой либо передислокации государственного органа жилищных выплат, подъемного пособия, компенсации расходов на перевозку их имущества.

Кроме того, в проекте закона предложено зачисление вне очереди в детские сады детей государственных служащих ротированных, передислоциронных или перемещенных в другой населенный пункт, а также участие в льготных жилищных программах, разработанных для обеспечения государственных служащих жильем.

Также в проекте прописано предоставление единовременного денежного вознаграждения в размере четырех должностных окладов при выходе на пенсию государственного служащего, награжденного государственной наградой или ведомственной наградой уполномоченного органа, имеющего стаж государственной службы не менее 25-ти лет, установление гарантий компенсации за работу в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни, предоставление дополнительных оплачиваемых дней отпуска в зависимости от стажа государственной службы, а также краткосрочного отпуска.

Регламентирован режим рабочего времени государственного служащего. Продолжительность ежедневной работы устанавливается до восьми часов. Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. Государственным служащим с инвалидностью первой и второй групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.

По письменному заявлению беременной женщины, одного из родителей, имеющего ребенка (детей) в возрасте до трех лет, а также государственного служащего, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, устанавливает им режим неполного рабочего времени.

Проектом закона предусмотрены меры, направленные на совершенствование правовых гарантий государственных служащих, в том числе повышение профилактического потенциала дисциплинарной ответственности: установление гибких подходов и оснований дисциплинарной ответственности, включая обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, закрепление обстоятельств, исключающих ответственность, установление дифференцированных сроков действия дисциплинарных взысканий с учетом тяжести совершенного проступка, степени вины лица от двух до шести месяцев, а также предусматривается досрочное их снятие и т.