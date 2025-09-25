Как проверить личность интервьюеров сельхозпереписи

Статистика
103

В Казахстане продолжается второй, самый масштабный этап сельскохозяйственной переписи

Фото: Бюро нацстатистики

Более 2,5 тыс. интервьюеров Бюро национальной статистики вышли на подворовый обход по населенным пунктам страны для сбора данных о состоянии аграрной отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на указанное ведомство

Интервьюеров можно легко отличить по специальной голубой форме и служебному удостоверению с бейджем, где размещен QR-код, который позволяет мгновенно проверить личность сотрудника.

Кроме того, удостовериться в личности интервьюера можно на сайте sanaq.gov.kz, введя номер удостоверения в разделе «Поиск интервьюера» или позвонив в единый контакт-центр 1446 и уточнить информацию.

«Мы ведем масштабную работу по информированию населения, в том числе через сельские чаты в мессенджерах. Наши интервьюеры не запрашивают личные или банковские данные, все вопросы касаются исключительно переписи и аграрной тематики. Мы призываем жителей отвечать открыто и честно, не скрывая информацию. Эти данные помогут получить объективную картину состояния сельского хозяйства и станут основой для принятия решений о мерах поддержки.», – подчеркнула заместитель руководителя Бюро Әсел Шауенова.

Если во время визита дома никого не окажется, интервьюер оставит уведомление с контактами для обратной связи. Факт посещения адресов интервьюерами фиксируется с помощью GPS-систем. В целом, работа интервьюеров находится под постоянным контролем. За ними закреплены инструкторы, которые следят за корректностью проведения опросов. В регионы выезжают члены рабочей группы Бюро национальной статистики, проверяющие порядок переписи и объективность собранных данных. Ежедневно ведется контроль качества поступающих данных на случай ошибок – будь то некорректный адрес респондента или аномальные показатели.

Бюро национальной статистики напоминает, что все ответы граждан являются конфиденциальными и используются исключительно для формирования официальной статистики.

Офлайн-этап сельхозпереписи продлится до 20 октября.
 

#статистика #перепись

