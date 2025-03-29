Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев осмотрели ледовую арену и ознакомились с фотовыставкой об истории высокогорного катка, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«Как рассказали президентам, спортивный комплекс занимает особое место в истории международного спорта: c 1972 по 1991 г. здесь было установлено 247 рекордов на всех дистанциях среди мужчин и женщин. «Медеу» остается одной из самых популярных туристических достопримечательностей Казахстана. В течение сезона 2024–2025 гг. горный каток посетили 460 000 человек», - говорится в сообщении Акорды.

Главам государств был представлен проект нового этапа развития «Медеу», направленный на формирование центра мирового уровня с устойчивой туристической моделью.

«Президенты тепло побеседовали с алматинским конькобежцем Евгением Кошкиным – победителем двух последних этапов Кубка мира 2025 года и призером чемпионата мира и Азиатских игр. На недавней спартакиаде Казахстана спортсмен одержал уверенную победу и установил неофициальный мировой рекорд на дистанции 100 метров (9,31 секунды)», - отметила пресс-служба президента РК.

Затем перед главами государств выступили молодые отечественные фигуристы.