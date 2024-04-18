Лига чемпионов: определились все полуфиналисты

К «Боруссии» и ПСЖ присоединились «Реал» и «Бавария», передает Kazpravda.kz

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«Манчестер Сити» дома владел мячом 64 процента времени. Нанес 34 удара против восьми. Попал в створ 8 раз против трех. Подал аж 18 угловых против одного. И вот с такими показателями «Сити» не смог выиграть ни в основное, ни в дополнительное время, сообщает Спорт Шрёдингера.

В серии пенальти «Реал» вытащил украинский вратарь Андрей Лунин, отразивший удары Бернарду Силвы и Матео Ковачича. Причем в серии первым дрогнул «Реал» - Эдерсон взял удары Луки Модрича. Кстати, Эдерсон свой удар с точки забил.

«Манчестер Сити» сложил полномочия действующего чемпиона ЛЧ.

Даже «Бавария», упустившая чемпионство в Германии, остается криптонитом «Арсенала» в Лиге чемпионов. Дома мюнхенцы взяли верх со счетом 1:0. В пятый раз за 19 лет мюнхенцы выбивают этого соперника в плей-офф: 2005, 2013, 2014, 2017, 2024.

В полуфиналах ЛЧ будут пары ПСЖ – «Боруссия» (Дортмунд) и «Реал» - «Бавария». Матчи пройдут 30 апреля и 7 мая, хозяевами в первых играх будут немецкие клубы.