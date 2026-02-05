Полицейские области Жетысу при координации прокуратуры пресекли деятельность группы, занимавшейся интернет-мошенничеством. Организатором преступной схемы оказался 23-летний житель Алматы, создавший подпольный call-центр с распределением ролей между участниками.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Злоумышленники действовали через социальные сети и мессенджер Telegram, представляясь сотрудниками финансовых организаций. Для перевода похищенных денег использовались подставные лица – так называемые дропы – и обнальные сервисы.

Сейчас известно, что пострадали 57 человек, общий ущерб составил более 36 млн тенге. «Мы продолжаем работу по установлению всех участников схемы», – сообщили в департаменте полиции области Жетысу.

Правоохранители призывают жителей быть осторожными, не доверять сомнительным звонкам и не сообщать посторонним личные данные. При выявлении подозрительных действий гражданам рекомендуется немедленно обращаться в полицию.