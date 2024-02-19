Лимитированную линейку золотых кроссовок от Трампа раскупили

В мире
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Айман Аманжолова
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Запущенную Трампом лимитированную линейку золотых кроссовок по $399 раскупили, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: dzen.ru

Всю лимитированную линейку золотых кроссовок, которую запустил экс-президент США Дональд Трамп, раскупили, указано на официальном сайте одной из его компаний.

Кроссовки Never Surrender (никогда не сдавайся) были выпущены в ограниченном количестве. На странице отмечается, что выпущена была всего одна тысяча пар, каждая имеет свой уникальный номер, а на десяти случайно выбранных кроссовках стоит автограф экс-президента США.

На кроссовках также присутствуют американский флаг и буквы "Т" на языке и по бокам обуви.

Кроссовки стоили 399 долларов. Одному клиенту разрешалось выкупить максимум три пары.

На сайте также можно приобрести духи и другие модели кроссовок.

#Трамп #кроссовки

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