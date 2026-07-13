Лишение лицензии и миллионный штраф: в Жамбылской области жестко наказали торговца алкоголем

За нарушения предпринимателя привлекли к административной ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

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Как сообщается, в целях укрепления общественного порядка и пропаганды здорового образа жизни в Байзакском районе Жамбылской области реализуется инициатива «Алкогольсіз ауыл». В частности, при координации прокуратуры района, а также при поддержке аксакалов и местных жителей в трех селах – Абай, Базарбай и Байзак – полностью прекращена реализация алкогольной продукции.

Одновременно усилен контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота алкоголя. За нарушения требований законодательства к административной ответственности по статье 200 КоАП привлечены 25 лиц.

Так, по постановлению Байзакского районного суда от 26 февраля 2026 года один из крупных супермаркетов признан виновным в реализации алкогольной продукции в запрещенное время суток и привлечен к административной ответственности по ст.200 КоАП с назначением штрафа в размере 432 тыс. тенге и приостановлением действия лицензии сроком на один месяц.

Однако несмотря на введенные ограничения, в ходе рейдовых мероприятий был установлен факт хранения алкогольной продукции в период приостановления лицензии.

«По акту прокурорского реагирования предприятие признано виновным по п.1) ч.7 ст.282 КоАП и подвергнуто административному взысканию в виде штрафа в размере свыше 3 млн тенге с лишением лицензии. Принимаемые меры способствовали снижению количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 73,4%», – проинформировали в надзорном органе.

Там же призвали всех неукоснительно соблюдать требования законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.