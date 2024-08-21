Литературный тур для молодых поэтов и писателей стартовал в Казахстане

Участники проекта посетили ряд объектов в Алматинской области
Минкультуры реализовывает ряд проектов, направленных на развитие литературной сферы и поддержку молодых авторов, сообщает Kazpravda.kz
Один из них – литературный тур для начинающих поэтов и писателей, который стартовал в Алматинской области.
В честь 100-летия основателя казахской детской литературы Бердибека Сокпакбаева, члены молодежного клуба Alqa посетили его родное село Костобе и школу, в которой учился писатель.
Следующим пунктом маршрута стал литературно-мемориальный музей Мукагали Макатаева на его родине, в селе Карасаз.
В трех экспозиционных залах представлено более 1200 экспонатов, связанных с жизнью и творчеством поэта: его рабочий стол, личные вещи и рукописи.
Также в рамках визита прошел литературный вечер, где молодые поэты прочитали свои стихи.
Кроме того, участники тура приняли участие в открытии памятника Райымбеку батыру, а также посетили Кольсайские озера и Чарынское ущелье.
Литературный тур продолжится в области Жетысу в честь 130-летия поэта и писателя Ильяса Жансугурова.