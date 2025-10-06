Лицензии для добычи полезных ископаемых незаконно оформляли в Павлодаре

Незаконным недропользованием занимались 11 предприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Результаты проверки областной прокуратуры в сфере недропользования рассмотрели на коллегии. Было установлено, что добыча недр на территории области ведется без разрешительных документов.  

Так, в Баянаульском районе ТОО «IBM Gold» с начала года осуществляло добычу золота и серебра без экологического разрешения.

Незаконным недропользованием занимались еще 11 предприятий. В восьми случаях на карьерах добычу полезных ископаемых вели за пределами контрактных территорий. Также выявлены факты незаконного продления сроков действия контрактов на добычу. 

Нарушения и недостатки госконтроля в данном направлении обсудили на коллегии прокуратуры области. В работе приняли участие местные исполнительные и правоохранительные органы, руководители органов экологического, налогового контроля.

По итогам коллегии разработан алгоритм взаимодействия государственных и правоохранительных органов, направленный на повышение качества выявления и пресечения нарушений.

По всем нарушениям приняты соответствующие меры, в том числе процессуального характера.

