Локомотив отечественной металлообработки

Транспорт
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Марина Демченко

В Астане проходит XI Форум машиностроителей Казахстана под девизом «Машиностроение – драйвер развития новых технологий и инноваций».

Открывая встречу, Премьер-министр РК Алихан Смаилов зачитал ее участникам приветственное слово Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Ставшая уже традиционной, эта диалоговая площадка, – говорилось в приветствии Президента,  – доказала свою эффективность в поиске новых подходов к развитию отрасли. Для построения диверсифицированной экономики…необходимо добиться ускоренного роста обрабатывающей промышленности на базе инноваций и передовых технологий. В решении этой стратегической задачи одна из ключевых ролей отводится машиностроению.

В прошлом году благодаря упорному труду коллективов, выверенной государственной политике и масштабной поддерж­ке объемы производства отрас­ли превысили три триллиона тенге, расширился ассортимент и объемы экспорта продукции. Созданы тысячи рабочих мест. В целях дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности машиностроения, укрепления ее конкурентоспособности по моему поручению разработан соответствующий Комплексный план.

Убежден, что его успешная реализация придаст мощный импульс развитию отрасли и внесет важный вклад в устойчивый индустриальный рост нашей страны. Главная задача – наращивание производства продукции более высоких переделов и поэтапный выход на экспортные рынки. Уверен, вам это по плечу», – подчерк­нул в тексте приветствия Президент РК.

В свою очередь Алихан Смаилов заявил, обращаясь к делегатам отраслевого форума, что Казахстан продолжает политику индустриализации, диверсификации экономики и снижения зависимости страны от импорта.

– Отечественное машинострое­ние, являясь локомотивом обрабатывающей промышленности, было и остается в фокусе внимания Правительства.

Рост производства в машиностроении в прошлом году составил 9,4%, а по итогам четырех месяцев текущего года он достиг 36%. В рамках развития машиностроения будет продолжена усиленная работа. Необходимо внедрять новые технологии, продвигать экспорт и повышать конкурентоспособность страны, – отметил Алихан Смаилов, добавив, что Правительство готово к открытому диалогу и совместной работе с бизнесом.

Премьер-министр выразил уверенность, что отечественное машиностроение имеет значительный потенциал для роста за счет импортозамещения, ведь емкость рынка машиностроительной продукции РК оценивается в 23 млрд долларов, из которых только 3,1 млрд долларов обеспечивается отечественным производством.

– Перед нами стоит задача по повышению конкурентоспособности машиностроительных предприятий путем создания доступных финансовых инструментов, внедрения новых технологий, увеличения местного содержания и продвижения экспорта, – отметил глава Правительства.

В числе приоритетных направлений развития машиностроения, по словам спикера, – увеличение местного содержания, внедрение новых технологий и продвижение экспорта.

– Сейчас активно развиваются цифровые технологии, роботизация и автоматизация процессов, поэтому важно, чтобы и наши предприятия модернизировались. Этому Правительство уделяет особое внимание, в первую очередь решая вопросы финансирования и налогообложения, – сообщил Алихан Смаилов.

О мерах поддержки машиностроительных предприятий и роли Комплексного плана в реализации промышленной политики на форуме рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

– Наши основные задачи – содействовать устойчивому развитию индустриально-инновационного комплекса республики, обеспечить условия для укрепления и создания международных торгово-экономических связей, контактов между казахстанскими предпринимателями, а также наладить эффективный диалог между государством и бизнес-сообществом. На сегодняшний день разрабатывается Дорожная карта развития машиностроения до 2027 года, куда будут включены новые меры господдержки отечественных производителей, – поделился Марат Карабаев.

Между тем министр не стал скрывать и трудности, которые возникли с реализацией Закона РК «О промышленной политике». Механизм заключения оффтейк-контрактов на приобретение металлов – алюминия, меди и свинца – у казахстанских металлургических предприятий уже как бы заработал. Но эта норма по предоставлению произведенного металла внутристрановым переработчикам добровольная, – подчеркнул Марат Карабаев.

Теперь же стоит задача сделать ее обязательной, тогда определенную долю произведенного в стране металла металлурги обязаны будут продавать отечественным переработчикам. Другая задача – расширение товарных позиций. В настоящее время, по словам министра, обсуждается возможность продажи переработчикам по сниженной цене стальной продукции и полипропилена.

Всего же, как отметил Марат Карабаев, в прошлом году было заключено 138 оффтейк-контрактов и в то же время импортировано продукции на 4,8 трлн тенге. Из чего следует: на данный момент механизм оффтейк-контрактов не заработал. Поэтому сейчас и ведется речь о том, чтобы ужесточить эту норму, пояснил министр.

По словам председателя правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрама Пшембаева, особая значимость форума состоит в том, что на его площадке формируется стратегия развития не только машиностроения, но и обрабатывающей промышленности страны.

– Ключевым вопросом является рост малого и среднего бизнеса. Особенно сейчас, когда Глава государства и Правительство принимают колоссальные меры для улучшения условий развития предпринимательства в обрабатывающей промышленности, – отметил Мейрам Пшембаев.

Глава отраслевого союза подчеркнул, что остро стоит задача технического обновления почти половины действующих машиностроительных предприятий, их переоборудования, для того чтобы они были в состоянии выпускать конкурентную продукцию.

...Вчера, в первый день работы форума, делегаты обсудили концептуальные вопросы Комплексного плана развития машиностроения, а также насущные проблемы технологического перевооружения машиностроения и роль Комплексного плана в реализации промышленной политики. Машиностроители подняли вопросы укрепления кооперационных связей, внедрения инновационных решений, обеспечения доступности финансирования, поддержки малого и среднего бизнеса, подготовки высококвалифицированных кадров. Обменялись мнениями об инвестиционном потенциале Казахстана и роли зарубежных партнеров в развитии отечественного машиностроения.

Сегодня в рамках форума запланированы панельные сессии, посвященные развитию железнодорожного, сельскохозяйственного и автомобилестроения, а также литейного производства.

Организаторами форума по традиции выступают Министерство индустрии и инфраструктурного развития и Союз машиностроителей Казахстана при поддержке Правительства РК.

Остается добавить, что за годы работы форум зарекомендовал себя как главное отраслевое событие и представляет собой уникальную платформу для налаживания и расширения кооперационных связей. По его итогам формируются рекомендации Правительству республики, направленные на достижение стратегически важных целей дальнейшего развития машиностроительной отрасли.

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В рамках IX Форума машиностроителей РК Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил выставку по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair 2023, где ознакомился с новыми видами продукции отечественного машиностроения и современными технологическими решениями.

Как сообщила пресс-служба главы Правительства, Премьер-министру были представлены новейшие образцы сельскохозяйственной, грузовой и спецтехники, станки и устройства для металлообработки, сварочное оборудование и сопутствующие материалы, средства коммуникации, оптические приборы, а также элементы робототехники, промышленной 3D-печати, автоматизации производства, инжиниринга.

В текущем году в отраслевой выставке приняли участие около 200 отечественных и зарубежных компаний.

Так, Алихану Смаилову презентовали выпущенный в Казахстане автомобиль скорой медицинской помощи на базе модели Hyundai Staria. Он оснащен мощным двигателем и современным оборудованием от ведущих мировых производителей. Несмотря на вместительный салон, автомобиль способен проезжать в многолюдные жилые кварталы и тесные дворы.

Кроме того, в ходе посещения выставки главой Правительства было уделено внимание различным образцам сельхозтехники, среди которых трактор «Кировец» К-742 ТОО «Костанайский тракторный завод», тракторы Lovol и Deutz Fahr, а также комбайны Essil АО «Агромашхолдинг KZ», трактор Jinma ТОО «СемАЗ» и другие.

Премьер-министр подчеркнул, что Правительство продолжит создавать условия для дальнейшего развития отечественной машиностроительной промышленности. В частности, поддерживать создание новых технопарков, расширять доступность финансирования, стимулировать увеличение местного содержания и укрепление кооперационных связей, принимать другие необходимые меры.

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