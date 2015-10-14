Лондон потребовал от Эр-Рияда отменить наказание пожилому британцу в виде ударов плетьми

Британские власти требуют от Саудовской Аравии отменить наказание британцу Карлу Эндри в виде 350 ударов плетьми за хранение алкоголя и на этом фоне решили выйти из сделки с Эр-Риядом о подготовке специалистов в правовой сфере, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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Об этом сообщила официальный представитель премьерской резиденции на Даунинг-стрит. "Мы чрезвычайно обеспокоены этим делом. С учетом имеющейся у нас озабоченности, а также намерения добиться больших подвижек (по делу Эндри) премьер-министр (Дэвид Кэмерон) сегодня готовит письмо саудовской стороне", – подчеркнула она.
Она также добавила, что в сложившихся условиях правовой департамент правительства Великобритании принял решение выйти из прежде заключенной сделки между Лондоном и Эр- Риядом о профессиональной подготовке сотрудников саудовской пенитенциарной системы на сумму в 5,9 млн фунтов стерлингов (более $9 млн).
74-летний Карл Эндри работал менеджером в нефтяной индустрии и уже четверть века проживает в Саудовской Аравии – стране, где действуют законы шариата. В августе прошлого года полиция обнаружила в багажнике его автомобиля емкости с вином домашнего производства. Эндри был сразу же осужден на 12 месяцев тюремного заключения и на данный момент уже отбыл полный срок изначально предусмотренного наказания. Однако, следуя политике ужесточения мер борьбы с ввозом и производством алкогольной продукции, Эр-Рияд продлил британцу заключение еще на два месяца с применением традиционного для такого случая наказания в виде 350 ударов плетьми.
Трое детей Эндри уверяют, что их отец, трижды переболевший онкологическими заболеваниями и страдающий астмой, попросту не выдержит порки, а потому призвали британские власти к содействию в разрешении этой ситуации. МИД Соединенного Королевства уже неоднократно поднимал перед властями Саудовской Аравии вопрос о необходимости проявления гуманного отношения к осужденному британцу, однако угроза по-прежнему остается в силе.