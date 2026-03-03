Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Природа
111
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Сотни любителей подледного лова собрал на Казахстанском Алтае туристический слет «Бұқтырма балықшысы».

фото акимата ВКО

Впервые республиканский фестиваль был организован в 2025 году на самарском побережье Бухтарминского водохранилища. На этот раз для него выбрали противоположный берег в районе Алтай, где установили юрты, сцену и даже поместили в центре ледового поля огромный воздушный шар.

С утра возле лунок на складных стульчиках устроились желающие поудить окуня, леща, судака, плотву. При подведении итогов были определены победители в номинациях «Первая пойманная рыба», «Самая крупная рыба», «Самый жирный улов», «Юный рыбак», «Ветеран-рыбак»­ и другие.

Особую атмосферу празднику придала масштабная концертная программа с участием артистов из разных уголков области. Звучали песни, кюи, давние и современные композиции. Гостей встречала выставка ремесленных изделий, были катания на конских и собачьих упряжках.

«В прошлом году участниками фестиваля стали более 500 человек, нынче рыбаков еще больше, – отметили в областном акимате. – Главное, что «Бұқтырма балықшысы» знакомит гостей с природой, культурой и гостеприимством восточноказахстанцев».

#ВКО #фестиваль #Бұқтырма балықшысы

Популярное

Все
Кубок мира – в Астане
«Тобол» – обладатель Суперкубка Казахстана
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Открыли учебный центр
Ковры Тираны
Не уверен – позвони и проверь
Подставить вовремя плечо
Сайдинг, профлист, черепица…
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Новая Конституция – новые возможности
Новая архитектура доверия и развития
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигурист Илья Малинин о Казахстане
Качество дорожает быстрее метража: как устроен рынок коммерческой недвижимости в Казахстане
Подготовка к голосованию продолжается
Борцовские поединки в столице
Дороги – к развитию
Посевы риса в Кызылординской области уменьшат в пользу менее влагозатратных культур
На стыке жанров, стилей и идей
В Нью-Йорке объявили ЧП из-за мощнейшего снегопада
Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски

Читайте также

Первая стая розовых фламинго прилетела в Мангистау
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Полное лунное затмение года произойдет 3 марта
Жемчужина региона

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]