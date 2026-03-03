Впервые республиканский фестиваль был организован в 2025 году на самарском побережье Бухтарминского водохранилища. На этот раз для него выбрали противоположный берег в районе Алтай, где установили юрты, сцену и даже поместили в центре ледового поля огромный воздушный шар.

С утра возле лунок на складных стульчиках устроились желающие поудить окуня, леща, судака, плотву. При подведении итогов были определены победители в номинациях «Первая пойманная рыба», «Самая крупная рыба», «Самый жирный улов», «Юный рыбак», «Ветеран-рыбак»­ и другие.

Особую атмосферу празднику придала масштабная концертная программа с участием артистов из разных уголков области. Звучали песни, кюи, давние и современные композиции. Гостей встречала выставка ремесленных изделий, были катания на конских и собачьих упряжках.

«В прошлом году участниками фестиваля стали более 500 человек, нынче рыбаков еще больше, – отметили в областном акимате. – Главное, что «Бұқтырма балықшысы» знакомит гостей с природой, культурой и гостеприимством восточноказахстанцев».