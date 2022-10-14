Фото: Kazpravda.kz
Президент , Международное сотрудничество , Транспорт

Лучше использовать транспортно-транзитный потенциал Центральной Азии призвал Токаев

Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите «Центральная Азия - Российская Федерация» указал на важность развития логистических связей между странами, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В условиях разрыва традиционных логистических цепочек нам предстоит в полной мере задействовать транспортно-транзитный потенциал. Благодаря своему уникальному географическому расположению Центральная Азия является важным связующим звеном между крупнейшими мировыми рынками. Поэтому на данном этапе важно сосредоточить наши усилия на развитии как действующих, так и перспективных транспортно-транзитных маршрутов», - отметил глава государства.

Он привел оценку Всемирного банка, согласно которой, развитие транспортных коммуникаций в Центральной Азии может обеспечить рост валового внутреннего продукта всех стран на 15%.

«Важно модернизировать инфраструктуру, упрощать административные процедуры, сформировать удобную среду для транзита, внедрять интегрированные логистические цифровые решения. Сейчас новый импульс развития получает транскаспийский международный транспортный маршрут, который называют также "срединным коридором". Особое внимание, возможно, следует уделить дальнейшему развитию перспективного коридора «Север - Юг». Можно максимально использовать потенциал железной дороги Казахстан - Туркменистан - Иран, которая открывает кратчайший путь из Восточной Азии в страны персидского залива. Пользуясь случаем, хочу поприветствовать заинтересованность российских партнеров в более активном использовании этого маршрута», - добавил Токаев.

Указал он и на важность решения вопроса модернизации инфраструктуры и увеличения пропускной способности транзитных коридоров.

В завершение он пригласил партнеров к реализации совместных инфраструктурных проектов.

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