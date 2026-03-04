Хозяйке малого бизнеса из Ботакары Бухар-Жырауского района, на плечах которой лежит груз забот по организации стабильной работы предприятия, нелегко удержать его на плаву. Ведь оно сравнимо с «корабликом» на волнах. Оттого «капитану» надо уверенно держать штурвал. Где же было взять эту уверенность и силы много лет назад молодой маме троих детей, оказавшейся в одночасье без жизненной опоры? Впрочем, обо всем по порядку...

При встрече Меруерт рассказала, что родилась и выросла она в Караганде. В общем-то, жизнь складывалась, как у многих ее сверстниц. После школы поступила в известный кооперативный институт «Казпотребсоюза», получила диплом бухгалтера.

Потом встретила парня – будущего супруга. Молодая семья переехала на его родину – в село Уштобе Бухар-Жырауского района, что находится недалеко от Караганды. Здесь у пары родилось трое детей: сын и две дочки.

…На дворе было время активного перехода экономики на рыночные рельсы, формирования социальной прослойки предпринимателей. Люди трудолюбивые, предприимчивые, не боящиеся трудностей, открывали собственное дело, и женщины – матери, сестры или жены – тоже становились частью этого движения.

Вот и молодая чета из Уштобе смогла открыть собственное кафе и затем – один за другим два магазина. В общем, все складывалось хорошо: дети, успешный бизнес. Но случилась беда: супруг Меруерт погиб в автокатастрофе, и женщина осталась одна с тремя детьми на руках.

Ей пришлось взвалить на себя всю работу, которой прежде занимался муж. Разрываться между детьми и бизнесом. Как призналась Меруерт, труднее всего было управляться с работой кафе – из-за того, что там нередко засиживались подвыпившие мужчины, возникали проблемы. Вдобавок оставались долги по кредитам, которые в свое время были взяты в банках, чтобы поднять бизнес.

Все эти обстоятельства послужили тому, что с коммерческими активами пришлось расстаться. Положительным исходом подобного решения стало погашение долгов. Но была и обратная сторона медали: Меруерт оказалась безработной…

Она рассказала, что к тому времени старший из детей был уже студентом, и ему нужно было помогать материально, а через два года заканчивала школу вторая дочь, которая также мечтала учиться дальше. При этом женщина была убеждена в том, что все жизненные перипетии, обрушившиеся на ее семью, не должны стать препятствием для получения детьми образования в вузах.

Однако реальность была далеко не радужной: отсутствие доходов, безработица и очень туманные виды на будущее. И самое главное – опереться в сложной жизненной ситуации женщине было не на кого. Однако выпавшие испытания не сломали ее, а сделали только сильнее, вселили уверенность в шагах и решениях, поэтому опорой себе она стала сама.

Меруерт решает переехать из Уштобе в райцентр – Ботакару и арендовать для дальнейшей работы небольшую хлебопекарню. Как рассказала в беседе наша героиня, ее прежние арендаторы не смогли поставить дело должным образом, поэтому хлебный бизнес стал угасать, а со временем и вовсе закрылся. Не случайно владельцы арендуемого под хлебопекарню помещения поначалу сомневались в том, что хрупкая одинокая женщина сможет вдохнуть жизнь в предприятие, добиться его рентабельной работы.

– Я сказала: «справлюсь», ведь представился шанс встать на ноги, и отступать было некуда, – вспоминает Меруерт. – Потом были бессонные ночи, посвященные выпечке хлеба, короткий отдых, после которого я сама на машине развозила нашу продукцию по точкам местной торговой сети. В этот период оказала поддержку сестра, которая также имела опыт хлебопечения. Кроме того, вернулись на работу пекари, которые когда-то работали в пекарне при прежних арендаторах.

По словам собеседницы, в тот период за сутки выпекалось до 1 200 штук одного только формового хлеба. А еще были булочки, батоны, сдобное тесто… Чтобы справиться с таким объемом работ, пришлось нанять порядка десяти работников. Правда, в настоящее время их число сократилось до двух, поскольку выпекать стали в день по 500 буханок.

Дело в том, что на местном хлебном рынке обострилось соперничество: в район завозится много продукции из областного центра и Темиртау. Выдержать конкуренцию малому бизнесу очень сложно, и команде из хозяйки и ее двух мастеров-пекарей Айгуль Есовой и Валентины Максимовой приходится выкладываться на все сто.

…Незаметно пролетели 18 лет жизни после переезда в поселок и начала нового бизнеса. Это время вместило в себя многое: работу, взросление детей, обретение ими профессий, создание семей, рождение внуков. В общем, жизнь идет своим чередом, и она позволила утвердиться в главном – надо верить в лучшее и делать к нему шаги, невзирая на все препоны.

…На обратном пути из командировки я нашел время, чтобы заехать в хлебопекарню Меруерт и купить ее продукцию. Скажу честно – отличного качества оказался хлебушек, а булочки так вовсе объеденье!