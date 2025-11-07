Фото: МКИ РК

В третий день Astana Media Week 2025 состоялась ежегодная церемония награждения пресс-служб, которые продемонстрировали высокий уровень профессионализма и эффективность в сфере коммуникаций, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В этом году в программу награждения были включены две специальные номинации. Награда «Закон и порядок» вручена пресс-службе Генеральной прокуратуры - «За системную работу по освещению правовых процессов и оперативному взаимодействию со СМИ».

Специальной награды «Ұлтқа қызмет ету» («Служение нации») удостоена пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Динара Нургалиева.

Помимо торжественной части, в третий день AMW для сотрудников пресс-служб были проведены мастер-классы от медиатренеров и отраслевых экспертов, на которых обсуждались вопросы грамотной журналистской подачи материалов, особенности data-журналистики и инструменты работы с аналитикой, а также современные подходы к формированию репутации и имиджа государственных служащих.

Завершит трехдневный цикл мероприятий Astana Media Week’25 церемония вручения национальной премии «Үркер» - ежегодная премия в области печатной, радио и интернет-журналистики, присуждаемая за лучшие достижения в Казахстане.