Лучших медиаспециалистов наградили в рамках Astana Media Week 2025

Масс-медиа
116
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Звание «Лучшая пресс-служба» было присуждено пресс-службе МВД РК

Фото: МКИ РК

В третий день Astana Media Week 2025 состоялась ежегодная церемония награждения пресс-служб, которые продемонстрировали высокий уровень профессионализма и эффективность в сфере коммуникаций, сообщает корреспондент  Kazpravda.kz

В этом году в программу награждения были включены две специальные номинации. Награда «Закон и порядок» вручена пресс-службе Генеральной прокуратуры  - «За системную работу по освещению правовых процессов и оперативному взаимодействию со СМИ». 

Специальной награды «Ұлтқа қызмет ету» («Служение нации») удостоена пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Динара Нургалиева.

Помимо торжественной части, в третий день AMW для сотрудников пресс-служб были проведены мастер-классы от медиатренеров и отраслевых экспертов, на которых обсуждались вопросы грамотной журналистской подачи материалов, особенности data-журналистики и инструменты работы с аналитикой, а также современные подходы к формированию репутации и имиджа государственных служащих.

Завершит трехдневный цикл мероприятий Astana Media Week’25 церемония вручения национальной премии «Үркер» - ежегодная премия в области печатной, радио и интернет-журналистики, присуждаемая за лучшие достижения в Казахстане.

#СМИ #масс-медиа #пресс-служба

