Лучшие туристические аулы определят в Казахстане

Туризм
74
Дана Аменова
специальный корреспондент

Участников конкурса будет оценивать независимый совет

Фото: пресс-служба нацкомпании Kazakh Tourism

В Kazakh Tourism проинформировали о начале приема заявок на участие в конкурсе «Үздік туристік ауыл - 2026», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании

Проект направлен на развитие устойчивого туризма, сохранение культурного наследия и традиций и содействие экономическому росту сельских местностей Казахстана.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 апреля 2026 года. Областные акиматы могут выдвинуть до трех сел от региона.

Участников конкурса будет оценивать независимый совет, состоящий из экспертов в сфере туризма.

Напомним, в 2025 году в список лучших туристских деревень вошли Лепсі (Область Жетісу), Нағи Ілиясов (Кызылординская область), Хан Ордасы (ЗКО), Поперечное (ВКО), Шабанбай би (Карагандинская область).

#конкурс #туризм #Kazakh Tourism #аулы

