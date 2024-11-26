Волонтеров года определили в республике

В Астане состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по определению победителей Международной премии «Волонтер года» за 2024 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках конкурса было рассмотрено 118 заявок по 15 направлениям.

По итогам отбора 47 претендентов удостоены звания победителей. Торжественная церемония награждения состоится в Астане 5 декабря 2024 года в рамках празднования Международного дня волонтеров.

Список лауреатов можно посмотреть здесь.