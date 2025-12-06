За 11 месяцев в АПК области произведено продукции на общую сумму 458,5 млрд тенге, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. По валовому внутреннему продукту (ВРП) регион находится в крепких «середняках», занимая шестое место в республике.

По данным областного управления сельского хозяйства, для развития агропромышленного комплекса в регионе в нынешнем году было предусмотрено выделить 29,2 млрд тенге, из которых на сегодняшний день 29,1 млрд выплачено местным фермерам в качестве субсидий. Кроме того, в основной капитал привлечено 35,3 млрд тенге инвестиций.

В этом году сельскохозяйственные культуры высажены на 640 тыс. га. Надо сказать, что, согласно поручению Правительства, жамбылские аграрии смогли увеличить клин на 13,2 тыс. га. В целях диверсификации посевных площадей поля кормовых культур расширены на 3,6 тыс. га, участки масличных – на 5 тыс. га, а на 4,7 тыс. га – грядки с овощами.

Не остались без внимания бахчевые. Нынче их высадили на дополнительной площади размером в 7,3 тыс. га. Картофель занял еще 1,5 тыс. га.

– К сожалению, по ряду причин в этом году в области не уродились хлеба, средняя урожайность на 343,5 тысяче гектаров хлебной нивы составила девять центнеров на круг, всего было намолочено 283 тысячи тонн зерна, – сообщил в ходе брифинга и. о. руководителя областного управления сельского хозяйства Толебек Кулекеев.

В целом после осенней страды жамбылскими аграриями получено 3,3 млн тонн сельскохозяйст­венных культур. На хранение для дальнейшего потребления поставлено 451,6 тыс. тонн выращенной продукции. Из них 436,9 тыс. тонн лука, 1,8 тыс. тонн картофеля, 540 тонн моркови. Кстати, лука в нынешнем году регион экспортировал порядка 410 тыс. тонн, что вывело область в лидеры. Традиционными потребителями этого вида аграрной продукции выступают Кыргызстан, Пакистан, Россия, Узбеки­стан и Азербайджан.

– Для проведения весенне-полевых и уборочных работ Правительством для региона через АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках программ «Кең дала» и «Кең дала 2» нынче было предусмотрено семь миллиардов тенге, – сообщил представитель областного управления. – Заявки поступили от 211 аграрных хозяйств на общую сумму пять миллиардов тенге. Из них 209 фермерам выданы кредиты под 5 процентов. Оставшиеся средства решено направить на финансирование весенне-полевых работ следующего года. Заявки принимаются с начала ноября.

По словам Толебека Кулекеева, в этом сезоне местные крестьянские хозяйства получили 24,3 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива, которое было распределено через восемь региональных операторов. Цена за литр составила 254 тенге.

Ежегодно фермеры стремятся обновить парк полевых машин. В этом сезоне ими в лизинг приобретено 762 единицы сельскохозяйственной техники, включая 348 самоходных, 414 навесных и прицепных видов. В результате уровень обновления парка сельхозтехники составил 5,6%.

– Всегда непростой в регионе была ситуация с поливом. На помощь пришли технологии сбережения влаги, уже доказавшие эффективность. Для экономии гидроресурсов и увеличения отдачи поливного гектара в нынешнем году искусственным дождеванием и капельным орошением охвачено 66,5 тысячи гектаров, что выше прошлогоднего показателя на 11 тысяч гектаров, – сказал глава регионального аграрного ведомства.

Отдельно Толебек Кулекеев остановился на культивировании и сбыте сахарной свеклы как перспективного продукта и важного сырья. По его словам, на сегодняшний день с 4,2 тыс. га собрано 204,7 тыс. тонн сахарных корнеплодов, из которых 186,6 тыс. тонн продано на перерабатывающий завод.

Многие помнят, что в прошлом году возникла проблема с приемом свеклы на Меркенском сахарном предприятии. Перед заводом скапливалась огромная очередь из грузовиков. Водителям приходилось стоять по несколько суток, чтобы сдать груз. Этой осенью вопрос решен, заверили в областном управлении сельского хозяйства. В целях недопущения скоплений и заторов каждому району нынче установлен предельный лимит, прием сахарного сырья ведется по специальным талонам.

Ситуацию на контроле держит глава региона Ербол Карашукеев, который недавно побывал с инспекцией на предприятии. В этом году свекловодами планируется получить 250 тыс. тонн сладкого корнеплода с 6,6 тыс. га.

– Что касается животноводства, то на сегодняшний день общее поголовье скота в регионе составляет 3,7 миллиона, в том числе 441,1 тысячи особей крупного рогатого скота, 3,1 миллиона овец, 179,7 тысячи лошадей, 8,3 тысячи верблюдов. Кроме того, на птицефермах области содержится до 1,8 миллиона особей домашней птицы. В целях развития мясного производства в регионе действуют девять откормочных площадок вместимостью свыше 1 тысячи голов, – сообщил Толебек Кулекеев.

Благодаря господдержке производство мясной продукции увеличилось на 2,7%. Излишки по традиции идут на экспорт. С начала года на внешний рынок продовольствия поставлено 4 629,9 тонны мяса и 539,8 тонны колбасных изделий. Продукция продана в Кыргызстан, Катар, Кувейт, Россию, Саудовскую Аравию, Иран, ОАЭ и Германию.

Производством молока в регио­не занимаются 43 крестьянских хозяйства, содержащих от 50 до 400 коров, и два агроформирования, на балансе которых имеется более 400 голов КРС. Примечательно, что выработка молочной продукции по сравнению с прошлым годом также выросла. Показатель увеличился на 1,6%.

– Животноводческие фермы готовы к встрече холодов, – заверил глава ведомства. – Это касается как кормов, так и мест отдыха для чабанов. В текущем году заготовлено 2,2 миллиона тонн сена, 480,3 тысячи тонн соломы, 119,9 тысячи тонн сенажа и 92,1 тысячи тонн силоса. Кроме того, на зимовках с прошлого года остались некоторые запасы корма – около 206,3 тысячи тонн сена. Полностью отремонтированы и подготовлены к предстоя­щим морозам дома для пастухов на зимовках и базы.

Отдельным блоком Толебек Кулекеев выделил осуществление проектов в аграрном секторе. В частности, он остановился на программе «Ауыл аманаты». В нынешнем году в ее рамках введено в строй пять объектов на сумму 18,1 млрд тенге.

Говоря о ближайших перспективах, Толебек Кулекеев отметил, что до 2027 года в области планируется воплотить в жизнь 37 проектов стоимостью 365 млрд тенге с созданием 1,6 тыс. рабочих мест. В этом перечне – птицефабрики, овощехранилища, молочно-товарные фермы, системы водосберегаю­щего полива.