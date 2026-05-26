Определена повестка

Члены бюро постановили рассмотреть на предстоящем заседании Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Султаната Оман об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал и Протокола к нему». Основная цель – укрепление, расширение экономического сотрудничества между странами и создание благоприятных условий для инвестиций. В частности, речь идет об устранении двойного налогообложения доходов юридических и физических лиц, являющихся резидентами двух стран.

На увеличение грузопотока и развитие транспортных маршрутов через территорию Казахстана и повышение конкурентоспособности страны как транзитного хаба направлен Закон «О ратификации Соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон)».

Также в повестку заседания палаты предложен Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка» и ряд других законов.

В ходе заседания депутаты также распределили среди постоянных комитетов законы, ранее принятые Мажилисом.