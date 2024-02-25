Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах 2025 года

Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

«Передайте им, что пойду!» - ответил он журналистам на избирательном участке после голосования в местные органы власти и нижнюю палату парламента, сообщает Интерфакс.

Слова президента приводит приближенный к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого".

«Поверьте, это очень важно - ни один человек, ответственный президент, не бросит своих людей, которые за ним шли в бой», - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Как добавил глава государства, «вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси».

Предыдущие выборы президента Белоруссии прошли в 2020 году. После выборов в стране несколько месяцев проходили массовые акции протеста против их итогов. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, назвала их сфальсифицированными.

Лукашенко возглавляет Белоруссию 30 лет, с 1994 года.