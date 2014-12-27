Президент Беларуси Александр Лукашенко собирается работать с обновленным составом правительства и после президентских выборов в республике, назначенных на 2015 год. Об этом говорится в сообщении
, размещенном в субботу, 27 декабря, на сайте главы государства, передает kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
.
"Я бы хотел, чтобы до выборов новый состав правительства, высших органов власти напрягся и поработал, чтобы ни у кого не было каких-то там сомнений – буду, не буду работать", – заявил Лукашенко. По его словам, он "готов и после выборов, если все нормально сложится, работать с таким составом правительства и должностными лицами".
Ранее в субботу стало известно о том, что президент Лукашенко провел ряд кадровых перестановок
в правительстве. В частности, на должность премьер-министра вместо Михаила Мясниковича был назначен Андрей Кобяков, до этого занимавший пост руководителя администрации президента. Кроме того, Лукашенко назначил нового председателя правления Национального банка Беларуси – им стал глава правления "Белвнешэкономбанка" Павел Каллаур, который на этом посту сменил Надежду Ермакову.