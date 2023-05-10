Лязат Актаева возглавила управление здравоохранения Алматинской области

Фото пресс-службы МЗ РК

Распоряжением акима Алматинской области Актаева Лязат Мейрашевна назначена руководителем областного управления здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления.

Актаева Лязат Мейрашевна, 1965 года рождения, в 1988 году окончила с отличием Алматинский государственный медицинский институт им. С.Д. Асфендиярова по специальности "лечебное дело". В 2003 году окончила Академию государственной службы при президенте РК по специальности "государственное управление", квалификация "менеджер государственной службы".

Общий стаж работы в системе здравоохранения более 34 лет, из них 24 года в управленческой деятельности, в том числе 14 лет на государственной службе.

Имеет опыт консалтинговой деятельности в международных организациях.

Последнее место работы – директор КГП на ПХВ "Высший медицинский колледж" Управления общественного здоровья Алматы.

Доктор медицинских наук по специальностям: общественное здоровье и здравоохранение, акушерство и гинекология.